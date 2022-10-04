РФ перекидатиме в Україну росгвардійців із Сибіру і війська з Сирії, нові сформовані підрозділи не здатні виконувати завдання, - Генштаб ЗСУ
Підрозділи сформованого та переміщеного в Україну 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. У РФ прийнято рішення про переміщення в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника.
Своєю чергою у місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.
Також зазначається, що військовим керівництвом збройних сил Російської Федерації було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії.
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