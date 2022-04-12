Путін назвав цілі російських військових в Україні "шляхетними"

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідні заяви Володимир Путін зробив під час спільного візиту з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на космодром в Амурській області. Він також висловив переконання, що РФ досягне своїх цілей в Україні.

"Так і буде. Немає жодних сумнівів. Цілі абсолютно зрозумілі. Вони шляхетні", - сказав Путін.

Він додав, що "Україну почали перетворювати на антиросійський плацдарм, тому її зіткнення з РФ було неминучим".

"Україну почали перетворювати, на жаль для нас, на антиросійський плацдарм. Почали вирощувати там паростки націоналізму і неонацизму, які вже давно були. Очевидно, що іншого вибору ми не мали. Це правильний крок", - переконаний Путін.



10 квітня повідомлялося, що Олександр Лукашенко зустрінеться з Володимиром Путіним на космодромі в Амурській області.

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