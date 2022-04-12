Путін назвав цілі російських військових в Україні "шляхетними"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зіткнення РФ з Україною було неминучим та назвав цілі повномасштабного вторгнення "шляхетними"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідні заяви Володимир Путін зробив під час спільного візиту з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на космодром в Амурській області. Він також висловив переконання, що РФ досягне своїх цілей в Україні.
"Так і буде. Немає жодних сумнівів. Цілі абсолютно зрозумілі. Вони шляхетні", - сказав Путін.
Він додав, що "Україну почали перетворювати на антиросійський плацдарм, тому її зіткнення з РФ було неминучим".
"Україну почали перетворювати, на жаль для нас, на антиросійський плацдарм. Почали вирощувати там паростки націоналізму і неонацизму, які вже давно були. Очевидно, що іншого вибору ми не мали. Це правильний крок", - переконаний Путін.
- 10 квітня повідомлялося, що Олександр Лукашенко зустрінеться з Володимиром Путіним на космодромі в Амурській області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.72
- Актуальне
- Важливе