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Війна з Росією: хроніка
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Путін не бажає здатися, він усе ще хоче знищити Україну, - міністр закордонних справ Австрії

9 вересня, 2022 п'ятниця
12:48
Світ Путін

Австрія готова підтримувати мирні переговори для припинення війни в Україні, але вони малоймовірні, бо Путін не відмовився від своїх намірів

Про це заявив очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг в інтерв'ю Wiener Zeitung.

За його словами, Австрія готова підтримувати мирні переговори для припинення війни в Україні. Але переговори малоймовірні, бо глава кремля Володимир Путін не відмовився від своїх намірів.

"Звичайно, якщо дипломатія стане домінантною силою, ми були б готові прийняти перемовників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Ціль Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.

  • 22 серпня дипломат Павло Клімкін написав, що заява Володимира Путіна про те, що Україна та Білорусь не можуть існувати як незалежні держави свідчить про те, що російський диктатор хоче укласти новий пакт Молотова - Ріббентропа.
  • 23 серпня в етері Еспресо адвокат Микола Полозов розповів, що Путін пропонує перемовини, бо хоче залишити за собою новоокуповані території.

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Володимир Путін
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