Путін пропонує перемовини, бо хоче залишити за собою новоокуповані території, - російський адвокат Полозов

Про це в ефірі Еспресо заявив російський адвокат Микола Полозов.

"Важливо розуміти, що Путін був готовий до повного знищення України. Путін щось не робить, бо в нього немає можливості. Станом на зараз, після того війна фактично перейшла в позиційну фазу, коли російські війська не змогли просунутись ніде, що дорівнює військовій поразці. Основна мета Путіна - спробувати зберегти за собою окуповані території на сьогодні. Для цього йому потрібно, щоб ЗСУ припинили завдавати удари та не відбувався контрнаступ", - сказав він.

За його словами, втрата Херсона для росіян стає більш ніж очевидною.

"Прагнення Путіна ввести Україну в мирні переговори - це пропозиція домовлятися на поточних умовах, коли за ним залишаються окуповані території. В принципі, це вкладається в стратегічний план кремля, за яким шматочок за шматочком від України "відкушують" територію і людей. В таких обставинах жодні переговори починати не можна, бо будь-який мирний процес передбачає режим припинення вогню", - додав Полозов.

На думку адвоката, задача Путіна робити пропозиції та доносити цей меседж до Заходу.

"Основний тиск на Україну кремль вчинятиме через Захід - своїх агентів, західних політиків, які симпатизують Путіну. Щоб змусити Україну до перемовин на невигідних позиціях", - підсумував він.