Путін не є божевільним і не ризикне атакувати територію НАТО, - державний секретар МО Польщі Залевський

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Путін у свій спосіб є раціональним політиком, він допускається помилок. Такою помилкою була атака на Україну, ця помилка стала можливою через хибні дані, які він отримав. На жаль, так буває, що диктатори, а Путін ним є, отримують хибні дані від своїх людей і не мають можливості перевірки цих даних, бо створили таку систему. Але він не є божевільним і не ризикне атакувати територію НАТО, територію країн Балтії, особливо беручи до уваги військову присутність НАТО на східному фланзі росте і буде посилюватися. Вона не посилюється в такий провокативний спосіб, тут не йдеться про те, щоб Путін мав аргументи для тези або хтось з його придворних, мав аргументи для тези, що НАТО хоче атакувати", - пояснив Залевського.

За словами Залевського, країни Заходу мають зробити все можливе, щоб не дати перемогти Путіну

"НАТО показує, що буде обороняти кожний клаптик землі країни, яка належить до НАТО і тут нема жодних сумнівів, ніхто не може мати сумнівів. В цьому полягає вся логіка цього союзу і тих зобов'язань. Так що атака Росії на країни НАТО є неможливою. Натомість ми мусимо зробити все, щоб Росія не виграла війну проти України, а Україна захистилася і могла бути частиною Заходу, бо цього хочуть українці й це є частиною української ідентичності. Це не можна перемогти й Путін цього не переможе", - додав він.

Російська ракета перетнула повітряний простір Польщі

Про це інформує оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі Х.

Вказано, що зранку в повітряний простір Польщі з боку українського кордону влетів невідомий повітряний об'єкт. За ним з моменту появи до зникнення спостерігали за допомогою радіолокаційних засобів системи протиповітряної оборони країни.

"Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач збройних сил Польщі задіяв наявні в його розпорядженні сили і засоби", - йдеться у повідомленні.

Як вказують у польському радіо RFM, до них на гарячу лінію звернулися очевидці інциденту. Зокрема, жителі ґміни Долгобичув у Люблінському воєводстві (околиці Пшеводува) розповіли, що об'єкт рухався на великій швидкості на захід, вони чули сильний шум і свист.

Наразі в околицях Замостя ведуться пошуки, туди стягнули значні сили. Інформації про вибух не надходило.

"Можливо, це було лише тимчасове порушення польського повітряного простору і цей невідомий об'єкт повернувся в простір України", - додали у RFM.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на інцидент.

"У зв'язку з появою непізнаного об'єкта в польському повітряному просторі державні служби спрацювали негайно", - написав він.

Косіняк-Камиш додав, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу та оперативним командувачем збройних сил.