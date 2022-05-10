Путін не зміг оголосити 9 травня про воєнне просування в Україні, бо Росія з самого початку недооцінила український спротив, – британська розвідка
У розвідцці Британії заявили, що Росія з самого початку війни виходила з помилкових припущень, через це понесла непоправні для себе втрати
Про це повідомило у твітер міністерство оборони Британії з посиланням на дані британської розвідки.
"Недооцінка Росією українського опору та планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних невдач, не давши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День перемоги 9 травня" - йдеться в огляді.
Зазначається, що Росія планувала вторгнення як "легку війну" та помилково очікувала, що зустріне в Україні обмежений опір. Така недооцінка спротиву України призвела до непоправних втрат замість очікуваних мінімальних.
"Цей прорахунок призвів до непосильних втрат і подальшого зниження оперативної спрямованості Росії", – повідомляє британська розвідка.
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