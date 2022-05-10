Путін не зміг оголосити 9 травня про воєнне просування в Україні, бо Росія з самого початку недооцінила український спротив, – британська розвідка

Про це повідомило у твітер міністерство оборони Британії з посиланням на дані британської розвідки.

"Недооцінка Росією українського опору та планування за "найкращим сценарієм" призвели до очевидних оперативних невдач, не давши президенту Путіну оголосити про значний військовий успіх в Україні на параді в День перемоги 9 травня" - йдеться в огляді.

Зазначається, що Росія планувала вторгнення як "легку війну" та помилково очікувала, що зустріне в Україні обмежений опір. Така недооцінка спротиву України призвела до непоправних втрат замість очікуваних мінімальних.

"Цей прорахунок призвів до непосильних втрат і подальшого зниження оперативної спрямованості Росії", – повідомляє британська розвідка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb