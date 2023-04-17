Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росія давно марить, майже з початку своєї агресії проти України, щоб розпочався конфлікт у Південнокитайському морі навколо Тайваню, особливо щоб Китай був втягнутий у конфлікт і почав би у військовий спосіб вирішувати хоч одну суперечку. А я вам скажу, що у південній та східній Азії таких суперечок сотні, особливо територіальних. По-перше, зараз дуже важливо розуміти, чому Путін викликав Шойгу і що стоїть за цією картинкою. Бо насправді виявилося, що на Тихоокеанському флоті РФ морська піхота та інший персонал був знищений нашими ЗСУ на східному та південному фронтах в Україні. І тепер гостра нестача військових на Тихоокеанському флоті Росії – це проблема №1. Ось чому так нервово Путін, опускаючи очі, просить про щось Шойгу", - зазначив колишній голова СБУ.

Валентин Наливайченко зауважив, що у РФ перевірка Тихоокеанського флоту та навчання протягом останніх двох діб на Далекому Сході виявили, що насправді сталося та які там існують проблеми.

"По-друге, також треба розуміти, що на півночі Швеція з десятьма союзниками, а на Далекому Сході Японія, США та інші країни проводять міжнародні масштабні антиракетні навчання навколо російських кордонів. Весь світ, вся антипутінська коаліція демонструє військовими засобами та навчаннями, що жодна ракета та ракетний шантаж Росії не пройде. Ось чому так занервував Путін та військово-політичне керівництво Росії саме у ці дні. І зараз для нас вкрай важливий політичний і військово-політичний союзник – Японія. Україна підписала важливу заяву про глобальне партнерство під час візиту прем'єр-міністра Японії до Києва. І це ще одна причина, чому так нервує Росія. Нагадаю, що північні території, які Росія називає Курильськими островами, насправді є окупованими Російською Федерацією японськими островами. Послабленість та знервованість Росії викликає величезні питання у тих країн, які мають територіальні претензії до РФ", - сказав Наливайченко.