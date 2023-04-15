Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Навчання Тихоокеанського флоту є спробою РФ показати міць, якої немає, – ISW

Навчання Тихоокеанського флоту є спробою РФ показати міць, якої немає, – ISW

15 квітня, 2023 субота
10:45
Війна з Росією флот росії

Росія, ймовірно, сподівається зробити себе "привабливішою" для Китаю, розпочавши навчання російського Тихоокеанського флоту, щоб продемонструвати військово-морську міць

Про це у звіті повідомляє Інститут вивчення війни.

14 квітня міноборони РФ повідомило, що російські військові привели у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський військово-морський флот у рамках раптової перевірки.

"Перевірки боєготовності російського Тихоокеанського флоту, ймовірно, покликані дати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські безпекові цілі у Тихому океані та що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава попри деградацію російської військової потужності в Україні", - вважають експерти.

Зазначається, що такий сигнал Кремль посилає Китаю перед візитом міністра оборони КНР Лі Шанфу до Москви 16−18 квітня. Очікується, що Лі зустрінеться із главою міноборони РФ Шойгу, щоб обговорити двосторонню оборонну співпрацю, а також питання регіональної та глобальної безпеки.

Також додається, що 14 квітня глава МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю Росії та регулюватиме експорт до РФ товарів, які мають подвійне призначення.

Читайте також: Злиті секретні документи Пентагону свідчать, що Китай міг схвалити надання зброї Росії, - WP

В ISW зокрема зазначають, що такі заяви є частиною намагань Китаю на словах применшити свою підтримку Росії та продемонструвати, що існують межі "безмежного" партнерства, про яке заявляють РФ та Китай.

Окрім цього, на думку експертів, Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідував Москву з 20 по 22 березня.

Зазначається також, що РФ, ймовірно, має намір використовувати перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку Японією України напередодні зустрічі G7 19-21 травня, йдеться у звіті. Однак в ISW вважають, що російські військові зараз не в змозі загрожувати Японії.

  • 14 квітня повідомлялося, що китайська компанія придбала зливки мідних сплавів на суму не менше $7,4 млн у підприємства, що знаходиться на окупованій Росією частині України.
Світ
Росія
Китай
російська армія
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Журналісти телеканалу France 24 назвали "ворожим" контрнаступ України
14 квітня, 2023 п'ятниця
FRANCE 24 назвав контрнаступ ЗСУ "ворожим" у сюжеті з тимчасово окупованої території, Україна відреагувала
Володимир Зеленський
15 квітня, 2023 субота
Зеленський утворив 9 військових адміністрацій у Донецькій області
14 квітня, 2023 п'ятниця
Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані країною". У МЗС відповіли
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
15 квітня
12:07
OPINION
Андрій Кокотюха
Як радянські вчителі зробили з нинішніх росіян убивць
11:57
КНДР ракета
Японія, США і Південна Корея планують посилити обмін даними про ракетні випробування КНДР
11:55
на фото: Донеччина
За минулу добу від рук росіян загинули 9 мирних мешканців Донеччини, 21 дістали поранень
10:59
росія мобілізація орки окупанти
Запровадження електронних повісток у Росії вказує на її підготовку до тривалої війни проти України, - британська розвідка
10:27
Ексклюзив
Верховна Рада
Повернення 30 тис. усім військовим - це кампанія з маніпуляції, - боєць ЗСУ Швайка
10:08
OPINION
Орест Сохар
Навіщо потрібен новий "Тегеран-43"
09:55
Фуміо Кісіда
У Японії перед виступом прем'єра Кішіди пролунав вибух
09:52
Папа Римський Франциск
Посол України у Ватикані Юраш повідомив, звідки Папа Римський отримує інформацію про війну
09:30
Ексклюзив
Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик- інструктор
"Помер на тортурному столі": полковник запасу ЗСУ Світан розповів, як окупанти катували його в донецькій "Ізоляції"
09:10
Ексклюзив
Білорусь кордон
Ціною Білорусі Путін спробує компенсувати поразку в Україні, - білоруський політолог Усов
09:08
За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 96 разів: вісім людей поранені
08:56
Ексклюзив
Сватове-Кремінна. Карта. 07/04/23
На Луганщині росіяни впритул наблизилися до Білогорівки, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
08:35
Росія втратила за добу в Україні 460 військових, 4 бронемашини та 3 танки
08:05
Ексклюзив
Герої України. Військова Ірина: фотографує побратимів і фіксує злочини російських окупантів
08:03
OPINION
Борислав Береза
Доплати військовим шляхом зрівнялівки зруйнують держслужбу
07:58
ракета
Російська армія вдарила з важкої артилерії по громаді на Дніпропетровщині
07:09
Дмитро Кулеба
Коаліція зі створення спецтрибуналу для РФ нараховує вже 34 держави, - Кулеба
07:04
крилата ракта "Калібр"
"Корабельне угруповання збільшено до 12": у ОК "Південь" назвали кількість носіїв "калібрів" у Чорному морі
06:41
ЗСУ, контрнаступ
Сили оборони за добу відбили 56 ворожих атак на чотирьох напрямках
05:59
Starship
Найпотужніша ракета Ілона Маска Starship отримала дозвіл на запуск 17 квітня
05:36
TikTok
У США перший штат ухвалив закон про заборону TikTok
05:14
Німеччина Україна
Німеччина скасовує пільговий режим для авто біженців з України
04:50
мобілізація на росії, чмобіки
Електронні повістки введено за наказом Путіна: його обурила масова еміграція росіян, - ЗМІ
04:22
Австрія
"Підтримаємо усіма можливими способами": президент Австрії про вступ України у ЄС
03:54
Оновлено
Слов'янськ, ракетний удар, Донеччина, вибух
Росіяни обстріляли Слов'янськ: загинуло 9 людей, є постраждалі, пошкоджено 10 будинків
03:36
МіГ-29
Президент Польщі розповів про особливості передачі МіГ-29 Україні
03:08
Шмигаль у США
"Україна єдина зі США та іншими партнерами": Шмигаль про підготовку контрнаступу на тлі витоку документів Пентагону
02:40
Georgian Airways
У Росії повідомили про відновлення прямого авіасполучення з Грузією
02:12
Шмигаль у США
Шмигаль після візиту у США повідомив про надання Україні додаткової допомоги на понад $5 млрд
01:44
путін
Путін погодив переведення тимчасово окупованих територій України на московський час
01:16
Україна Японія
Японія виділила Україні грант на $400 млн: кошти підуть на відновлення інфраструктури
00:49
Олексій Данілов
Росія не має успіху на полі бою, то ж спробує дестабілізувати ситуацію в Україні, - Данілов
00:25
Володимир Путін
Путін підписав закон про електронні повістки та закрив кордони для тих, хто не з'явився у військкоматі
00:01
Володимир Зеленський
Зеленський утворив 9 військових адміністрацій у Донецькій області
2023, п'ятниця
14 квітня
23:32
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росіяни скинули на Сумщину 6 вибухових пристроїв. Пошкоджено домоволодіння та три автівки
23:08
Аналітика
Сергій Згурець
РФ далі будуть тиснути, щоб ЗСУ відкладали контрнаступ, кліщі довкола Бахмута розм’якшуються: військові підсумки тижня
23:07
Журналісти телеканалу France 24 назвали "ворожим" контрнаступ України
FRANCE 24 назвав контрнаступ ЗСУ "ворожим" у сюжеті з тимчасово окупованої території, Україна відреагувала
22:56
Ілон Маск
Ілон Маск планує запустити стартап зі штучним інтелектом, щоб конкурувати з OpenAI
22:46
Мірча Луческу
Луческу заявив про проблеми зі здоров'ям. Тренер "Динамо" потребує операції
22:45
Сейм Польщі
Сейм Польщі ухвалив створити комісію з розслідування впливу Росії на безпеку країни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV