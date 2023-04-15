Про це у звіті повідомляє Інститут вивчення війни.

14 квітня міноборони РФ повідомило, що російські військові привели у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський військово-морський флот у рамках раптової перевірки.

"Перевірки боєготовності російського Тихоокеанського флоту, ймовірно, покликані дати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські безпекові цілі у Тихому океані та що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава попри деградацію російської військової потужності в Україні", - вважають експерти.

Зазначається, що такий сигнал Кремль посилає Китаю перед візитом міністра оборони КНР Лі Шанфу до Москви 16−18 квітня. Очікується, що Лі зустрінеться із главою міноборони РФ Шойгу, щоб обговорити двосторонню оборонну співпрацю, а також питання регіональної та глобальної безпеки.

Також додається, що 14 квітня глава МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Пекін не продаватиме зброю Росії та регулюватиме експорт до РФ товарів, які мають подвійне призначення.

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В ISW зокрема зазначають, що такі заяви є частиною намагань Китаю на словах применшити свою підтримку Росії та продемонструвати, що існують межі "безмежного" партнерства, про яке заявляють РФ та Китай.

Окрім цього, на думку експертів, Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він, ймовірно, сподівався, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідував Москву з 20 по 22 березня.

Зазначається також, що РФ, ймовірно, має намір використовувати перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту, щоб спробувати стримати подальшу підтримку Японією України напередодні зустрічі G7 19-21 травня, йдеться у звіті. Однак в ISW вважають, що російські військові зараз не в змозі загрожувати Японії.