Китай заявив, що не експортує зброю сторонам війни в Україні
У п'ятницю, 14 квітня, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення
Про це, як повідомило видання AP.
Стало відомо, що Цінь Ган відреагував на занепокоєння США та інших країн, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії, яку Пекін політично і риторично підтримує в конфлікті, хоча офіційно заявляє, що зберігає нейтралітет.
"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливого і відповідального підходу", – сказав Цінь, виступаючи з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.
"Китай не буде надавати зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", – додав він.
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У своєму виступі Бербок зазначила, що як постійний член Ради безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за сприяння припиненню конфлікту.
"Територія є неподільною, і безпека є настільки ж неподільною. Без визнання інтересів безпеки тієї чи іншої сторони кризи та конфлікти неминучі, – сказав Цінь.
"Китай готовий продовжувати працювати заради миру і сподівається, що всі сторони, залучені до кризи, залишатимуться об'єктивними та спокійними, а також докладатимуть конструктивних зусиль для врегулювання кризи шляхом переговорів", – додав він.
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