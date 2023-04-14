Китай заявив, що не експортує зброю сторонам війни в Україні

Про це, як повідомило видання AP.

Стало відомо, що Цінь Ган відреагував на занепокоєння США та інших країн, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії, яку Пекін політично і риторично підтримує в конфлікті, хоча офіційно заявляє, що зберігає нейтралітет.

"Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливого і відповідального підходу", – сказав Цінь, виступаючи з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Китай не буде надавати зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил", – додав він.

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У своєму виступі Бербок зазначила, що як постійний член Ради безпеки ООН, Китай несе особливу відповідальність за сприяння припиненню конфлікту.

"Територія є неподільною, і безпека є настільки ж неподільною. Без визнання інтересів безпеки тієї чи іншої сторони кризи та конфлікти неминучі, – сказав Цінь.

"Китай готовий продовжувати працювати заради миру і сподівається, що всі сторони, залучені до кризи, залишатимуться об'єктивними та спокійними, а також докладатимуть конструктивних зусиль для врегулювання кризи шляхом переговорів", – додав він.