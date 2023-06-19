Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна розповів Подоляк.

"Я так розумію, що план Путіна включає руйнацію класичної імперської Росії. Тобто він несвідомо це зробив. Але безумовно, коли ти знаходишся в такому пузирі, коли ти не розумієш, що відбувається у світі, хто на яких ресурсах сьогодні знаходиться, то автоматично запускає процес руйнації невідповідної логістики своєї країни – заявам, які ти робив від імені цієї країни. Тобто вони просто пришвидшили смерть імперської Росії", - заявив радник голови Офісу президент.

Подоляк пояснив, що Росія до 1997 року була слабкою демократією, а після виборів президента Єльцин майже не керував країною. І вони почали повертатися до традиційної російської історії, де є цар, де є бояри й де є відповідна риторика, зовнішня і внутрішня політики.

"Це не питання розпаду, це питання трансформації Росії. Росія має бути набагато більш компактною країною, займати набагато меншу глобальну позицію. Відповідно, низка етнічних регіонів може від'єднатись – це те, що не було зроблено в 1991 році", - вважає Подоляк і додає, що країна втратила своє місце в G8, G20, можливо навіть в Раді Безпеки ООН, хоча це ядерна держава.