Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Путін обговорив війну в Україні з Макроном і Шольцом

Путін обговорив війну в Україні з Макроном і Шольцом

12 березня, 2022 субота
16:45
Світ Путін

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін обговорив війну в Україні з лідерами Франції та Німеччини Еммануелем Макроном і Олафом Шольцом

Про це повідомляється на сайті Кремля.

У розмові з президентом Франції та канцлером Німеччини Путін звинуватив українські сили у "порушенні норм міжнародного права". Також він заявив, нібито "націоналістичні батальйони" зривають "операції з порятунку населення". Однак Путін не навів жодних доказів своїх заяв.

Також президент РФ розповів Макрону та Шольцу про минулу серію переговорів російських та українських представників.

Лідери трьох країн домовилися про продовження контактів щодо війни в Україні.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Еммануель Макрон
Володимир Путін
Шольц
Читайте також:
важливо
11 березня, 2022 п'ятниця
Російські літаки завдали удару по Білорусі з території України
россия танк
23 лютого, 2022 середа
Через важкі умови війська РФ на кордоні України скоро потрібно буде перемістити, - західні експерти
12 березня, 2022 субота
Нова зброя в Тероборони: українські дрони навчились скидати коктейлі Молотова (ФОТО)
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 31.07
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 березня
17:18
Понад півтисячі росіян потрапили до полону, - Зеленський
17:18
Макрон і Шольц після розмови з Путіним обговорили з Зеленським перспективи мирного врегулювання і злочини РФ
17:11
Зеленський
Зеленський виступає за переговори з РФ у Єрусалимі
17:08
В Україні створили сайт для фіксації скоєних Росією воєнних злочинів
17:06
експорт добрив
Україна запроваджує заборону на експорт добрив через війну
16:55
ЗСУ
Близько 1300 людей, - Зеленський назвав втрати українського війська за час повномасштабного вторгнення РФ
16:49
без світла
Майже мільйон українців не має електрики, а чверть мільйона – газу, – Міністерство енергетики
16:43
Непридатний до служби "через складні пологи": на кордоні "розвернули" чоловіка, який намагався виїхати до Молдови
16:39
окупант
Під Миколаєвом воюють люди, яких Росія мобілізувала в ОРДЛО, - Кім
16:22
З Бучі прибули 20 автобусів із евакуйованими людьми
16:20
окупанти
Унаслідок російських обстрілів у Кремінній загинула людина, ще двоє постраждали, Сєвєродонецьку і Рубіжному спалахнули пожежі
16:07
Imperva
Компанія Imperva, що займається питаннями кібербезпеки, зупиняє роботу в Росії та Білорусі
16:01
Сербія
Союзник РФ на Балканах Сербія не планує вступати в НАТО
15:46
Ілля Кива
ДБР ініціює міжнародний розшук нардепа Іллі Киви
15:33
Миколаїв обстріл
"Били по цивільній інфраструктурі": внаслідок нічного обстрілу Миколаєва поранено 8 осіб, - мер
15:32
економіка росия рубль
Росія втратила 30 мільярдів доларів свого ВВП за два тижні війни
15:23
яхта олігарха Мельниченка
Італія конфіскувала суперяхту російського олігарха Мельниченка вартістю $578 млн
15:22
Зеленський
"Українські війська гарантують повну тишу": Зеленський закликав РФ припинити вогонь для відкриття гуманітарних коридорів
15:19
"Нам сказали, що мирне населення зустрічатиме нас з усмішкою": СБУ взяли в полон "вагнерівця", який воював в Сирії та на Донбасі
15:07
Херсон
Росія готує псевдорефендум на Херсонщині щодо створення "ХНР", - екснардеп
14:59
радіоактивний ліс
Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, – українська розвідка
14:56
Z-трофеї, вбиті окупанти і полонений: на Луганщині прикордонники та ЗСУ змусили росіян відступити зі втратами
14:50
MoneyGram
Платіжна система MoneyGram йде з Росії
14:49
евакуація
В Охтирці через обстріл евакуація не проводиться, у Тростянці змінили час і місце відправки людей, - очільник Сумщини Живицький
14:33
Сергій Бабкін
"Руський воєнний корабль, іди н*й": харків'янин Сергій Бабкін переспівав пісню "Я солдат", присвятивши її українським військовим
14:32
Зеленський
Вступ до ЄС і санкції проти Росії: Зеленський розповів про співпрацю з європейськими партнерами
14:31
окупанти РФ
Окупанти РФ захопили східні околиці Маріуполя та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині, - Генштаб ЗСУ
14:27
переселенці
Зеленський: громадам компенсують оплату комуналки при розміщенні людей, гроші на забезпечення переселенців спрямують щонайменше до 10 областей
14:19
мародер
Розвідка: основне завдання окупантів - прикриваючись цивільними, закріпитися на позиціях і мародерити
14:14
Білорусь військо
У Білорусі заявили, що відправляють до кордону України 5 батальйонно-тактичних груп
14:10
Зеленський
"Не маємо права знижувати інтенсивність оборони": Зеленський закликав українців до зосередженої боротьби і взаємопідтримки
13:59
Зеленський
"Уряд роботу зробив, справа за Верховною Радою": Зеленський оголосив про скасування ПДВ і акцизу на пальне
13:55
Зеленський
"Вимога – негайно звільнити з полону": Зеленський просить світових лідерів умовити РФ відпустити мера Мелітополя
13:51
Сергій Рябков
МЗС Росії пригрозило ударами по конвоях з іноземною зброєю в Україні
13:44
РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників", - СБУ
13:27
Реджеп Таїп Ердоган
"Не надали необхідної підтримки": Ердоган пов'язав масштабну агресію РФ із недостатньою реакцією світу на окупацію Криму
13:20
Волноваха
Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, – голова ОВА
13:17
Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани у Маріуполі
В Маріуполі російські окупанти обстріляли мечеть, де переховувалися понад 80 людей
13:09
Газпром
Газпром заявив, що продовжує постачання газу через Україну у незмінних обсягах
12:58
ЗАЕС
На ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери, - Енергоатом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV