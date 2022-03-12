Путін обговорив війну в Україні з Макроном і Шольцом

Про це повідомляється на сайті Кремля.



У розмові з президентом Франції та канцлером Німеччини Путін звинуватив українські сили у "порушенні норм міжнародного права". Також він заявив, нібито "націоналістичні батальйони" зривають "операції з порятунку населення". Однак Путін не навів жодних доказів своїх заяв.



Також президент РФ розповів Макрону та Шольцу про минулу серію переговорів російських та українських представників.



Лідери трьох країн домовилися про продовження контактів щодо війни в Україні.

Нагадаємо, 4 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц вів переговори з Володимиром Путіним про створення гуманітарних коридорів в Україні.

Після переговорів із Путіним 10 березня Еммануель Макрон заявив, що позиція російської верхівки поки не дає шансів на дипломатичне вирішення війни в Україні, а умови президента РФ "нікому неприйнятні".



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