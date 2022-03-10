Умови Путіна щодо припинення війни в Україні "нікому неприйнятні", - Макрон

Про це, як зазначає CNN, президент Франції Емануель Макрон розповів після спілкування з Володимиром Путіном, інформує Еспресо.TV

"Я не бачу дипломатичного рішення найближчими годинами чи навіть найближчими днями. Я, безумовно, оптиміст, але я також повинен бути реалістом ", — сказав Макрон журналістам у Версалі напередодні саміту лідерів Європейського Союзу.

Президент Франції назвав війну в Україні "трагедією… людською, політичною та гуманітарною трагедією". Його "занепокоїли" зображення смертоносного вибуху в пологовому будинку в Маріуполі. За його словами, з початку війни Росії в Україні "гуманітарні трагедії такого роду відбувалися неодноразово".

"Зброя, глибоко смертельна, без розбірливості, використовувалася прямо посеред міст", — зазначив Макрон.

Президент Франції також наголосив, що широкомасштабна агресія Росії на Україну "приведе до повного переозначення архітектури Європи". І це станеться вже зовсім скоро:

"Це дискусії стратегічні та історичні. Вони призведуть до історичних рішень для нашої Європи сьогодні, у найближчі тижні та місяці", – сказав Макрон.

Нагадаємо, екс-посол України у США Валерій Чалий зазначив, що російське МЗС та його очільник повністю деградували.

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