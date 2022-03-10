"Російське МЗС та її очільник повністю деградували": Чалий про переговори Кулеби та Лаврова

"Перемовини Путіна та Зеленського можуть бути у двох випадках: це або відновлення нашої територіальної цілісності, або капітуляція. Все решта – проміжні етапи", – сказав Чалий в етері Espreso.TV.

Чалий зауважив: "Є спільна позиція дипломатів, також заява Асоціації зовнішньої політики, в якій йдеться, що російська МЗС та її очільник повністю деградували. Тож зараз необхідно шукати рішення для посередника, тобто країни, яка може вести перемовини щодо гуманітарних питань, а всім іншим має займатись військова делегація".



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Також він додав, що зустріч Путіна та Зеленського може бути лише за двох умов: "Або ми виходимо на наші кордони, територіальна цілісність відновлюється, а оборона і контрнаступ приносять результат – і тоді будуть переговори, або – капітуляція. Все інше – це проміжні етапи, Росія буде використовувати для завдавання ударів. Це не просто прогноз, я неодноразово брав участь у переговорах з Путіним під час воєнних дій Росії та України, це порада", – сказав Чалий.



Нагадаємо, 10 березня відбулись переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України.

переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України. За словами очільника МЗС Кулеби, домовитися про припинення вогню не вдалося, адже РФ наполягає, що Україна має виконати умови Путіна. Відтак, перемовини не зрушили ситуацію з місця.

про припинення вогню не вдалося, адже РФ наполягає, що Україна має виконати умови Путіна. Відтак, перемовини не зрушили ситуацію з місця. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим висловив сподівання на ухвалення у РФ рішень для запуску гуманітарного коридору та евакуації мирних жителів із Маріуполя.



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