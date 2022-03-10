"Російське МЗС та її очільник повністю деградували": Чалий про переговори Кулеби та Лаврова
Надзвичайний і Поважний посол України Валерій Чалий переконаний, що Росія використала ці перемовини як майданчик для інформаційної війни проти України
"Перемовини Путіна та Зеленського можуть бути у двох випадках: це або відновлення нашої територіальної цілісності, або капітуляція. Все решта – проміжні етапи", – сказав Чалий в етері Espreso.TV.
Чалий зауважив: "Є спільна позиція дипломатів, також заява Асоціації зовнішньої політики, в якій йдеться, що російська МЗС та її очільник повністю деградували. Тож зараз необхідно шукати рішення для посередника, тобто країни, яка може вести перемовини щодо гуманітарних питань, а всім іншим має займатись військова делегація".
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Також він додав, що зустріч Путіна та Зеленського може бути лише за двох умов: "Або ми виходимо на наші кордони, територіальна цілісність відновлюється, а оборона і контрнаступ приносять результат – і тоді будуть переговори, або – капітуляція. Все інше – це проміжні етапи, Росія буде використовувати для завдавання ударів. Це не просто прогноз, я неодноразово брав участь у переговорах з Путіним під час воєнних дій Росії та України, це порада", – сказав Чалий.
- Нагадаємо, 10 березня відбулись переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України.
- За словами очільника МЗС Кулеби, домовитися про припинення вогню не вдалося, адже РФ наполягає, що Україна має виконати умови Путіна. Відтак, перемовини не зрушили ситуацію з місця.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим висловив сподівання на ухвалення у РФ рішень для запуску гуманітарного коридору та евакуації мирних жителів із Маріуполя.
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