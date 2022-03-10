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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією В Анталії розпочалась зустріч Кулеби та Лаврова

В Анталії розпочалась зустріч Кулеби та Лаврова

10 березня, 2022 четвер
10:50
війна з Росією Кулеба Лавров

У турецькій Анталії розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та глави російського МЗС Сергія Лаврова

Про це повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

"В Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України", – йдеться в повідомленні. 

 Додамо, зустріч проходитиме з ініціативи турецького колеги Мевлюта Чавушоглу. Саміт є тристороннім, оскільки він також візьме участь у переговорах.

Раніше Кулеба окреслив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі з Лавровим. Це, зокрема, негайне припинення вогню, поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах, виведення російських військ з території України. Український міністр закликав Туреччину продовжити роботу з Москвою, аби вона припинила кровопролиття в Україні.

  • Нагадаємо, колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що апетити та ультиматуми Росії у переговорах з нашою країною зменшуються.
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переговори
Туреччина
Сергій Лавров
Дмитро Кулеба
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