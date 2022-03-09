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Головна війна з Росією З кожним днем апетити РФ зменшуються, - експосол України у США про переговори з Росією

З кожним днем апетити РФ зменшуються, - експосол України у США про переговори з Росією

9 березня, 2022 середа
01:36
війна з Росією Путін і Лавров

Колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що апетити та ультиматуми Росії у переговорах з нашою країною зменшуються

Про це Чалий повідомив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Такі переговори, які вже були три рази, вони не можуть принести нам мир. Хоча, за моїми даними, там обговорюється реально широкий спектр питань, які передаються російською делегацією прямо з Кремля. З кожним днем оборони України ці апетити зменшуються: з кількістю загиблих росіян та їх втрат, зупинкою просування. Звучить це так само ультимативно, проте на переговорах апетити зменшуються", – зазначив дипломат.

Валерій Чалий також зазначив, що дуже важливими будуть переговори, які в Анталії збираються провести очільник МЗС Дмитро Кулеба і глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Раніше вони навіть відмовлялися сідати за стіл переговорів з представником української влади. Тут є можливості поговорити серйозніше. Можливо, підготовка переговорів на вищому рівні. Якщо вони, до речі, не зірвуться. Чому можуть зірватися? Дуже важко вести переговори під атаками на цивільне населення. У тому числі касетними ракетами, вакуумними бомбами – зброєю масового знищення", – сказав колишній посол України в США Валерій Чалий.

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напад
переговори
Валерій Чалий
Сергій Лавров
російська агресія
війна
Дмитро Кулеба
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