З кожним днем апетити РФ зменшуються, - експосол України у США про переговори з Росією

Про це Чалий повідомив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".



"Такі переговори, які вже були три рази, вони не можуть принести нам мир. Хоча, за моїми даними, там обговорюється реально широкий спектр питань, які передаються російською делегацією прямо з Кремля. З кожним днем оборони України ці апетити зменшуються: з кількістю загиблих росіян та їх втрат, зупинкою просування. Звучить це так само ультимативно, проте на переговорах апетити зменшуються", – зазначив дипломат.



Валерій Чалий також зазначив, що дуже важливими будуть переговори, які в Анталії збираються провести очільник МЗС Дмитро Кулеба і глава МЗС РФ Сергій Лавров.



"Раніше вони навіть відмовлялися сідати за стіл переговорів з представником української влади. Тут є можливості поговорити серйозніше. Можливо, підготовка переговорів на вищому рівні. Якщо вони, до речі, не зірвуться. Чому можуть зірватися? Дуже важко вести переговори під атаками на цивільне населення. У тому числі касетними ракетами, вакуумними бомбами – зброєю масового знищення", – сказав колишній посол України в США Валерій Чалий.

Нагадаємо, після першого раунду переговорів 1 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з РФ поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.

3 березня відбувся другий раунд переговорів Києва та Москви, після яких Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримала результатів, на які розраховувала.

7 березня у Білорусі завершився третій раунд переговорів України з Росією.

У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров).