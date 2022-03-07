В Анталії відбудеться тристороння зустріч за участю Кулеби і Лаврова, - Чавушоглу

Про це повідомляє державне агентство Туреччини Anadolu, передає Еспресо.TV.



За словами очільника МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому вже дали і Сергєй Лавров й Дмитро Кулеба.

"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав міністр.

Крім того, Чавушоглу висловив сподівання на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет - припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.

Нагадаємо, 7 березня о 16:00 має відбутися третій раунд переговорів українських представників влади з росіянами.

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