В Анталії відбудеться тристороння зустріч за участю Кулеби і Лаврова, - Чавушоглу
У четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини (Мевлют Чавушоглу), України (Дмитро Кулеба) та Росії (Сергій Лавров).
Про це повідомляє державне агентство Туреччини Anadolu, передає Еспресо.TV.
За словами очільника МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому вже дали і Сергєй Лавров й Дмитро Кулеба.
"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав міністр.
Крім того, Чавушоглу висловив сподівання на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет - припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.
- Нагадаємо, 7 березня о 16:00 має відбутися третій раунд переговорів українських представників влади з росіянами.
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