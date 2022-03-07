Невеликі позитивні зрушення щодо гуманітарних коридорів, проте інтенсивні консультації будуть продовжені, - Подоляк про результати третього раунду переговорів із РФ
У Білорусі завершився третій раунд переговорів України з Росією
Про результати перемовин повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Третій раунд переговорів завершився. Ми отримали деякі позитивні результати з точки зору логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни. Ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ. З точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема. Тим не менше, консультації будуть продовжені і ми отримаємо результат", - зазначив він.
- Нагадаємо, після першого раунду переговорів 1 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з РФ поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.
- 3 березня відбувся другий раунд переговорів Києва та Москви, після яких Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримала результатів, на які розраховувала.
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