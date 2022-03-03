Україна не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог з РФ у третьому раунді переговорів, - Подоляк

Про це він заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Результатів, на які розраховували, не отримали. Єдине, що можу сказати, обговорили детально гуманітарний аспект, тому що багато міст знаходяться в оточенні. Там драматична ситуація з продуктами харчування та медикаментами, з можливістю евакуації", - сказав Подоляк.



Він заявив, що буде третій раунд переговори та зачитав комюніке.



"Сторони досягнули порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення та доставки харчування і ліків з можливістю припинення вогню на цей час, там де проводиться евакуація ", - повідомив Подоляк.



Він додав, що з цією метою організують канали зв'язку і будуть сформовані відповідні логістичні процедури.

Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.