Україна не отримала результатів, на які розраховувала, і продовжить діалог з РФ у третьому раунді переговорів, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про результати другого раунду перемовин з росіянами
Про це він заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Результатів, на які розраховували, не отримали. Єдине, що можу сказати, обговорили детально гуманітарний аспект, тому що багато міст знаходяться в оточенні. Там драматична ситуація з продуктами харчування та медикаментами, з можливістю евакуації", - сказав Подоляк.
Він заявив, що буде третій раунд переговори та зачитав комюніке.
"Сторони досягнули порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення та доставки харчування і ліків з можливістю припинення вогню на цей час, там де проводиться евакуація ", - повідомив Подоляк.
Він додав, що з цією метою організують канали зв'язку і будуть сформовані відповідні логістичні процедури.
- Після першого раунду переговорів президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з Російською Федерацією поки не принесли результату, який би Україна хотіла отримати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.13
-
EUR
Купівля 32.79Продаж 33.48
- Актуальне
- Важливе