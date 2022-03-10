Кулеба про евакуацію з Маріуполя: сподіваюся, Лавров проведе комунікацію в РФ і гуманітарний коридор таки запрацює
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим висловив сподівання на ухвалення в РФ рішень для запуску гуманітарного коридору та евакуації мирних жителів із Маріуполя
Про це Кулеба сказав на брифінгу після перемовин із Лавровим
"Я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії хто ухвалює такі рішення і гуманітарний коридор все-таки запрацює. Я зберігаю надію, що Російська Федерація суто з людських міркувань, з людського співчуття до тих страждає від їхніх куль, від їхніх бомб в Маріуполі, в тому числі немовлят, тисячі з яких перебувають зараз на межі смерті через відсутність необхідних медикаментів, хоча б з цих міркувань вони дозволять функціонування гуманітарного коридору з Маріуполя, так само як гуманітарні коридори, які працюють, наприклад, з напрямку Сум і Полтави", - повідомив міністр.
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