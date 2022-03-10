"Обстріли тривають, паніка зменшується, дух бойовий": член ТрО Харкова Валентин Дебелий про ситуацію в місті
Дебелий наголосив, що атмосфера в Харкові: один за всіх, всі за одного.
"Всі диверсійно-розвідувальні групи, які намагались зайти у Харків, були одразу ж знищені. Тепер вони не повторюють таких помилок", – сказав він в етері Espreso.TV.
Дебелий додав, що Харків уже покинуло близько 600 тис. людей, евакуація відбувається безпечно: "В основному виїжджає молодь, пенсіонери ж залишаються – власне для них проводиться основна гуманітарна допомога: десь треба підвести ліки, десь їжу. До слова, у пенсіонерів також бойовий дух. Вони приходять до хлопців на блокпости, приносять консерви, ми віддаємо назад (сміється). Волонтери з усім дають раду".
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Дебелий додав: "Вже весь світ, кожен українець зрозуміли, що Росія на геополітичній арені – це "гопник". Їм вірити не можна, а домовленості з ними не варті листка, на якому підписані. Ми змагаємось з абсолютним злом".
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