"Підписати контракт добровольця й отримати посвідчення": радник командувача сил ТрО Купрій про процедуру офіційної реєстрації в теробороні

"Якщо ви не підписали контракту та не маєте посвідчення, то ви вважаєтесь просто громадянином, який взяв до рук зброю та захищає свій маєток", – сказав радник командувача сил ТрО в етері Espreso.TV.

Купрій наголосив: "Багато людей, просто вступивши до лав ТрО переконані, що офіційно є членами. Проте насправді дуже мало законодавчо зареєстрованих добровольчих формувань. Я закликаю вас: якщо ви учасник добровольчого формування. Ви маєте підписати контракт добровольця й отримати посвідчення, встановлене формою Міністерства оборони, воно уже пройшло реєстрацію в Мін'юсті та є у широкому доступі. Якщо ж людина не підписала цього контракту та не має посвідчення, то вона вважається просто громадянином, який взяв до рук зброю та захищає свій маєток".



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Нагадаємо, також створено сайт для іноземців, які хочуть захищати Україну від російської агресії.



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