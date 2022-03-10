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Головна війна з Росією "Підписати контракт добровольця й отримати посвідчення": радник командувача сил ТрО Купрій про процедуру офіційної реєстрації в теробороні

"Підписати контракт добровольця й отримати посвідчення": радник командувача сил ТрО Купрій про процедуру офіційної реєстрації в теробороні

10 березня, 2022 четвер
12:33
війна з Росією тероборона

Купрій наголосив, що насправді дуже мало офіційно, законодавчо зареєстрованих добровольчих формувань

"Якщо ви не підписали контракту та не маєте посвідчення, то ви вважаєтесь просто громадянином, який взяв до рук зброю та захищає свій маєток", – сказав радник командувача сил ТрО в етері Espreso.TV. 

Купрій наголосив: "Багато людей, просто вступивши до лав ТрО переконані, що офіційно є членами. Проте насправді дуже мало законодавчо зареєстрованих добровольчих формувань. Я закликаю вас: якщо ви учасник добровольчого формування. Ви маєте підписати контракт добровольця й отримати посвідчення, встановлене формою Міністерства оборони, воно уже пройшло реєстрацію в Мін'юсті та є у широкому доступі. Якщо ж людина не підписала цього контракту та не має посвідчення, то вона вважається просто громадянином, який взяв до рук зброю та захищає свій маєток".

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