Створено сайт для іноземців, які хочуть захищати Україну від російської агресії

Про це повідомляє у Telegram Офіс президента України.



"​​Запрацював сайт fightforua.org, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України", - йдеться у повідомленні.



Сайт містить інструкції з 7 пунктів про те, що треба зробити, щоб доєднатись до іноземного легіону оборони України

Звернутись до посольства України, у будь-якій країні. Зібрати необхідні документи.(Внутрішній документ; паспорт для виїзду за кордон; документи, що підтверджують військовий стаж та участь у бойових діях; інші документи на вимогу аташе з питань оборони або консула). Прибути в посольство з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та оформлення візи з консулом. Подати заяву про призов на добровільну військову службу за контрактом до Збройних Сил України. Отримайте інструкцію щодо пересування Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендується, якщо є, взяти з собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо. Подорожуйте Україною визначеним маршрутом. Допомогу в дорозі нададуть представники посольств, консульств України (за кордоном) та територіальної оборони в Україні. Після прибуття на збірний пункт в Україні приєднайтеся до Міжнародного легіону оборони України. (Необхідно підписати контракт).

"24 лютого 2022 року Росія почала військовий напад на Україну. У перші дні бойових дій російська армія завдала ударів по мирному населенню та інфраструктурі. Мирні жителі гинуть щодня через акти агресії Росії проти України. Українці вже продемонстрували свою мужність і силу, захищаючи рідну землю, Європу, наші спільні цивілізаційні цінності. Це не просто вторгнення Росії в Україну, а початок війни проти всієї Європи. Президент Зеленський створив Міжнародний легіон України, до складу якого входять іноземні громадяни, які бажають приєднатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку. Приєднуйтесь до Легіону та допоможіть нам захистити Україну, Європу та весь світ!" - йдеться на сайті.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав іноземців долучитися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони.

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