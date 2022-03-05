Створено сайт для іноземців, які хочуть захищати Україну від російської агресії
Для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України, запрацював сайт із необхідною інформацією
Про це повідомляє у Telegram Офіс президента України.
"Запрацював сайт fightforua.org, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України", - йдеться у повідомленні.
Сайт містить інструкції з 7 пунктів про те, що треба зробити, щоб доєднатись до іноземного легіону оборони України
- Звернутись до посольства України, у будь-якій країні.
- Зібрати необхідні документи.(Внутрішній документ; паспорт для виїзду за кордон; документи, що підтверджують військовий стаж та участь у бойових діях; інші документи на вимогу аташе з питань оборони або консула).
- Прибути в посольство з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та оформлення візи з консулом.
- Подати заяву про призов на добровільну військову службу за контрактом до Збройних Сил України.
- Отримайте інструкцію щодо пересування Україною, необхідні документи та обладнання. Рекомендується, якщо є, взяти з собою військовий комплект, наприклад, одяг або його елементи, спорядження, шолом, бронежилети тощо.
- Подорожуйте Україною визначеним маршрутом. Допомогу в дорозі нададуть представники посольств, консульств України (за кордоном) та територіальної оборони в Україні.
- Після прибуття на збірний пункт в Україні приєднайтеся до Міжнародного легіону оборони України. (Необхідно підписати контракт).
"24 лютого 2022 року Росія почала військовий напад на Україну. У перші дні бойових дій російська армія завдала ударів по мирному населенню та інфраструктурі. Мирні жителі гинуть щодня через акти агресії Росії проти України. Українці вже продемонстрували свою мужність і силу, захищаючи рідну землю, Європу, наші спільні цивілізаційні цінності. Це не просто вторгнення Росії в Україну, а початок війни проти всієї Європи. Президент Зеленський створив Міжнародний легіон України, до складу якого входять іноземні громадяни, які бажають приєднатися до опору російським окупантам і боротися за глобальну безпеку. Приєднуйтесь до Легіону та допоможіть нам захистити Україну, Європу та весь світ!" - йдеться на сайті.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав іноземців долучитися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони.
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