"Це не просто вторгнення РФ в Україну, це початок війни проти Європи": Зеленський закликав іноземців долучитися до Інтернаціонального легіону ТрО
Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних громадян долучатися до протидії російській агресії пліч-о-пліч із українцями
Про це повідомляє Офіс президента.
"Російська армія дотримується дуже підлої тактики. Зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки – це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя. Українцям вистачає мужності боронити свою Батьківщину, боронити Європу, захищати цивілізаційні цінності. Однак це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття", - йдеться у зверненні.
За законом, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.
"У зв'язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни", - йдеться у зверненні.
Для запису в Інтернаціональний легіон іноземцям слід звертайтися до аташе з питань оборони посольств України у їхніх державах (контактна інформація – на сайті посольств).
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