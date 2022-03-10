Ми не можемо зупинити війну, якщо РФ цього не бажає, - Кулеба

Про це Кулеба розповів на пресконференції після переговорів, передає Еспресо.TV.







За словами очільника МЗС, домовитися про припинення вогню не вдалося, адже РФ наполягає, що Україна має виконати умови Путіна. Відтак, перемовини не зрушили ситуацію з місця.



"Ми не можемо зупинити війну, якщо у країни, яка здійснила агресію і напад, немає бажання цього робити. Сьогодні я почув, що припинення вогню прив'язано Російською Федерацією до виконання вимог, висунутих президентом Путіним на адресу України. У зв'язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу країну від російської агресії", – сказав міністр.



При цьому він зазначив, що сподівається, що переговори в сьогоднішньому форматі продовжаться. Кулеба заявив, що готовий до цього, якщо російська сторона буде готова до предметної розмови, а "не повторення широко розповсюджених пропагандистських штампів про Україну".