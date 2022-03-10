РФ повинна вивести військових із АЕС і не намагатися захопити інші атомні станції або об'єкти ГТС, – Кулеба
Ми не можемо зупинити війну, якщо РФ цього не бажає, - Кулеба
У Туреччині завершилися переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вони тривали півтори години, проте особливих результатів не принесли.
Про це Кулеба розповів на пресконференції після переговорів, передає Еспресо.TV.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим висловив сподівання на ухвалення в РФ рішень для запуску гуманітарного коридору та евакуації мирних жителів із Маріуполя.
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