Путін особисто віддав наказ військовим обстрілювати цивільні об’єкти в Україні - Монастирський

Про це він сказав, коментуючи обстріли торгового центру у Кременчуці.

Монастирський переконаний, що президент Росії Владімір Путін особисто віддав наказ військовим обстрілювати цивільні об’єкти в Україні. Тактика росіян полягає в тому, щоб спровокувати якомога більшу кількість жертв серед мирного населення тоді, коли люди до цього готові найменше.

"Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там знаходиться. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або, якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, вибирають час, коли там багато людей", – прокоментував Монастирський.

Фото Віталія Бакуменка

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих зросла до 18, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю на російський ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці має бути збільшення постачань важкого озброєння для України та посилення санкцій проти РФ.