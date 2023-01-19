Антилюдський режим ерефії пробує загорнути власну геноцидну війну проти України у яскраву позлітку звичного для тамтешньої публіки "побєдобєсія". Виходить якийсь дикий, незбагненний для сприйняття нормальних людей XXI століття оксюморон, почвара варвара і збоченця…

Розповім вам одну історію. У студентські роки мені довелося винаймати помешкання в старої єврейки, яка пережила блокаду Ленінграда. Її згадки про той час були нечастими, радше це були короткі рефлексії, а не оповіді. Але одного разу, коли на чергову річницю з московських трибун аж надто "плакали" за жертвами тієї трагедії, її прорвало. "Жити зі знанням того, що начальнічки ні в чому собі не відмовляють, жирують, мародерствують, а люди гинуть від голоду, було пеклом"…

Тому замість казок про участь європейців (окрім нацистів) у блокаді Північної Пальміри, Путін (якщо він пітерець) мав би заткнути пельку. Але він не пітерець, він ефесбешник, його "духовні отці" також влаштовували Валтасарові бенкети під час чуми…

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Сумна ж конячка російської "дипломатії" (свідомо беру у лапки міжнародний відділ геббельсівського департаменту Кремля) вирішив надати цьому цинічному мракобіссю міжнародного звучання. Він витворив у своїй хворій уяві та оприлюднив світові свої алюзії між політикою США і політикою Гітлера. Мовляв, Америка хоче "остаточно розв'язати російське питання", допомагаючи Україні чинити спротив "спеціальній операції" Путіна.

Сумна ж конячка російської "дипломатії" (свідомо беру у лапки міжнародний відділ геббельсівського департаменту Кремля) вирішив надати цьому цинічному мракобіссю міжнародного звучання. Він витворив у своїй хворій уяві та оприлюднив світові свої алюзії між політикою США і політикою Гітлера

"Так само Гітлер хотів остаточного вирішення "єврейського питання". Західні політики кажуть, що Росія має зазнати стратегічної поразки", - сказав Лавров.

Звісно, такі вихлопи спричинили відповідну реакцію у світових столицях. "Жах", "маячня", "небезпечне тлумачення фактів"…

Але чомусь ніхто не згадав, що 27 лютого 2022 року російська державна агенція РИА Новости виплюнула в інформпростір таку "сентенцію": "Путин взял на себя историческую ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям".

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Згадка про Голокост у контексті геноцидної війни проти України вибухнула гнівом в Ізраїлі. Однак, попри справедливе обурення єврейської спільноти та офіційних кіл у Єрусалимі, наважуся нагадати: кілька тижнів тому, 3 січня новий глава зовнішньополітичного відомства Держави Ізраїль Елі Коен заявив про намір "менше говорити публічно" про українсько-російське питання. Що ж, тепер доведеться таки говорити про російсько-ізраїльське…

Що ж ховається за заявами Путіна і Лаврова про Голокост, Ленінградську блокаду та "остаточне розв'язання російського питання"? Насправді йдеться про формування іміджу "жертви" з агресора, спонукання світу до призупинення його солідарної підтримки України, розмивання, а навіть підміну понять.

Що ж ховається за заявами Путіна і Лаврова про Голокост, Ленінградську блокаду та "остаточне розв'язання російського питання"? Насправді йдеться про формування іміджу "жертви" з агресора, спонукання світу до призупинення його солідарної підтримки України, розмивання, а навіть підміну понять

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За словесною тріскотнею прагнуть приховати очевидність того, що Путін, Лавров і вся кремлівська та довкола кремлівська кліка фактично самі взялися "розв'язувати російське питання", вдавшись до геноциду проти українського народу. Наштовхнувшись на рішучість антипутінської коаліції, готовність до відплатної акції, вони для задоволення власних амбіцій, кидають у молох війни десятки тисяч співвітчизників, отруюють пропагандою мільйони власних громадян, дегуманізують російський та довколишній простір. Щобільше, після неуникної поразки у війні, світ справедливо розглядатиме росіян як колективних винуватців цієї бойні, і матиме рацію. Бо Росію слід не тільки депутінізувати, демілітаризувати, денацифікувати. Її слід навчити елементарних правил співжиття у XXI столітті, вирвати зі середньовіччя і тоталітарного мороку.

Такою буде реакція на воєнні злочини у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Оленівці. На смертоносні умисні ракетні удари по житлових масивах українських міст. На планований "холодомор" в Україні та Європі. На гекатомби убитих та скалічених мирних мешканців.

Тільки адекватна, втямлива воєнна відповідь, детоксикація путінських нацистів.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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