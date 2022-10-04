Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав указ про проведення осіннього призову на строкову службу, який передбачає мобілізацію 120 тис. осіб. Призовників законодавчо заборонено відправляти за межі Росії. Їх мають призивати окремо від мобілізованих згідно з указом Путіна від 21 вересня.

Цієї осені призов розпочнеться 1 листопада - на місяць пізніше звичайного.

"Пізній початок строкового призову свідчить про низьку здатність Росії навчати та екіпірувати велику кількість нового персоналу. Проблеми розміщення, підготовки, оснащення та дислокації мобілізованого та військовозобов’язаного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній та матеріально-технічній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля", - дійшли висновку в британській розвідці.

3 жовтня британська розвідка констатувала, що Володимир Путін визнав проблеми, які виникли під час першого тижня оголошеної ним у РФ мобілізації.

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