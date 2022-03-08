Путін підписав закон, що дозволяє уряду РФ швидко підвищувати пенсії

Про це повідомляє йдеться на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.



Новий закон є частиною комплексу антикризових заходів після того, як РФ охопила хвиля економічних санкцій.



Путін наділив уряд правом призначати розмір соціальної доплати до пенсії вище за встановлений законом рівень.



Також уряд РФ отримав право у 2022 році визначати особливості обчислення та встановлення мінімального розміру оплати праці та величини прожиткового мінімуму.



Інша нова ініціатива, підписана Путіним, надала приватним особам та малому та середньому бізнесу право запитувати "кредитні канікули".



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