Путін питав про можливість вступу РФ до НАТО в обхід процедур, - ексгенсек Альянсу

Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, повідомляє The Guardian.



За словами ексгенсека Альянсу, Путін питав про можливість приєднання Росії до НАТО, але без проходження звичайного процесу подачі заявки - він очікував, що НАТО запросить Росію приєднатися.



Робертсон сказав, що Путін під час їхньої першої зустрічі дав зрозуміти, що хоче, щоб Росія була частиною Західної Європи.



"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, яким на той час Росія не була", - сказав Робертсон.



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Проте, за словами ексгенсека Альянсу, Путін не хотів, щоб Росія "стояла в черзі з країнами", які, на думку російського лідера "не мають значення".



"Путін сказав: "Коли ви збираєтеся запросити нас приєднатися до НАТО?", - розповів Робертсон.



Тодішній генсек відповів, що Альянс не запрошує нових членів - вони подають заявку на вступ.



"Ну, ми не стоїмо в черзі з багатьма країнами, які не мають значення", - сказав Путін.



Крім того, незадовго до інавгурації Путін сказав Девіду Фросту в інтерв'ю для BBC, що не виключає вступу до НАТО, "якщо і коли погляди Росії будуть враховуватися як погляди рівноправного партнера".

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