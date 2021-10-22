"Немає жодної причини, чому Росія має боятися": Столтенберг про перспективу вступу України до НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росії не слід боятися розширення НАТО, зокрема, у разі приєднання України до Альянсу
Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі за підсумками другого дня зустрічі на рівні міністрів оборони країн НАТО, передає "Укрінформ".
"Розширення НАТО, що відбулося протягом минулих десятиліть, зміцнювало мир і стабільність у всій Європі. Тож немає жодної причини, чому Росія має боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яку суверенну державу від входження до Альянсу", - сказав Столтенберг.
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При цьому генсек Альянсу зазначив, що його не хвилює занепокоєння Росії щодо вступу України до НАТО, наголосивши на відсутності у росіян права голосу в цьому питанні.
"Частково тому, що НАТО є оборонним Альянсом. Частково тому, що це справа України та 30 країн НАТО - вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу. Росія не має жодного права втручатися або мати слово у цьому процесі. Тому що Україна є суверенною незалежною державою, і має право обирати власний шлях. Тож це залежить від України, чи хоче вона приєднатися до Альянсу, і, безумовно, це справа для 30 союзників - вирішувати, коли Україна буде готовою і відповідатиме стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО.
- Президент Росії Володимир Путін висловив стурбованість співпрацею України і НАТО.
- У НАТО узгодили план захисту від нападу Росії на Чорному морі та на Балтиці.
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