"Немає жодної причини, чому Росія має боятися": Столтенберг про перспективу вступу України до НАТО

Про це Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі за підсумками другого дня зустрічі на рівні міністрів оборони країн НАТО, передає "Укрінформ".



"Розширення НАТО, що відбулося протягом минулих десятиліть, зміцнювало мир і стабільність у всій Європі. Тож немає жодної причини, чому Росія має боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яку суверенну державу від входження до Альянсу", - сказав Столтенберг.



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При цьому генсек Альянсу зазначив, що його не хвилює занепокоєння Росії щодо вступу України до НАТО, наголосивши на відсутності у росіян права голосу в цьому питанні.



"Частково тому, що НАТО є оборонним Альянсом. Частково тому, що це справа України та 30 країн НАТО - вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу. Росія не має жодного права втручатися або мати слово у цьому процесі. Тому що Україна є суверенною незалежною державою, і має право обирати власний шлях. Тож це залежить від України, чи хоче вона приєднатися до Альянсу, і, безумовно, це справа для 30 союзників - вирішувати, коли Україна буде готовою і відповідатиме стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.