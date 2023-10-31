"Путін починає вимолювати переговори": дипломат Огризко про заяву Шойгу

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Керівництву Росії конче необхідно мати можливість для передишки, переозброєння, накопичення сил, щоб знову піти у наступ під будь-яким приводом. Їм насправді потрібен перепочинок. Заява Шойгу говорить про те, що Путін вже починає вимолювати переговори. Хоча цинічно говорить про те, що це Україна хоче переговорів. Але вони ще мають потенціал, щоб тримати оборону. На жаль, у них ще є потенціал, щоб наступати. У росіян ще є м'ясні штурмові бригади, яких ніхто лікувати не буде. Це не в їхніх традиціях думати про людське життя. Треба 300 тис. військових - буде, треба 600 тис.- теж буде", - наголосив Огризко.

За словами дипломата, заява Шойгу - це черговий спосіб нагадати про себе, і сказати, що росіяни миролюбні.

"А також покласти провину на Україну, що вона не хоче вести переговори, і рішенням РНБО прийнято, що в Україні з Путіним ніхто не буде вести переговори. Це черговий сигнал для внутрішньої аудиторії, а також черговий сигнал назовні, що вони готові, але є "але". А за, "але" йдуть їхні забаганки, які ми добре знаємо", - підкреслив Огризко.

26 вересня на нараді з генералітетом Шойгу заявив, що за планом війна з Україною триватиме щонайменше до 2025 року.

30 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія зберігає готовність до політичних дискусій щодо врегулювання війни з Україною та подальшого співіснування з Заходом "на реалістичних засадах"





