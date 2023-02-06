Сталося це у березні 2022 року під час візиту Беннета до Москви.

За словами експремʼєра Ізраїлю, він поставив пряме запитання про можливе вбивство президента України. Путін, за його словами, відповів: "Я не збираюся вбивати Зеленського". Беннет наполіг на тому, щоб російський президент дав йому своє слово, і Путін повторив, що цього не робитиме.

Після зустрічі експрем’єр, як він сам стверджує, зателефонував Зеленському, який на той час ховався в секретному бункері, і повідомив, що тому не загрожує небезпека. За кілька годин президент України опублікував відео зі свого офісу, розповів Беннет.

Упродовж року оточення Зеленського говорило про мінімум 10 замахів на життя президента України. Серед тих, хто хотів вбити президента України, називали кадирівців, вагнерівців та представників російських спецслужб

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Упродовж року оточення Зеленського говорило про мінімум 10 замахів на життя президента України. Серед тих, хто хотів вбити президента України, називали кадирівців, вагнерівців та представників російських спецслужб. Біограф Байдена — Кріс Віппл нещодавно публічно заявив, що замахів на Зеленського було 12. При чому — ще до повномасштабного вторгнення до Києва з таємним візитом прилітав директор ЦРУ Вільям Бернс, який розказав Зеленському про плани росіян вбити українського президента.

Віппл каже: Зеленський був приголомшений, і саме ця інформація допомогла запобігти як мінімум двом замахам.

Я точно знаю, що словам Путіна вірити не можна. І для цього є три причини. Перша — Путін завжди бреше. Друга — Путін завжди бреше. І третя причина — Путін завжди бреше

Чому ця історія з Нафталі Беннетом вигулькнула тепер — одному Беннету відомо. Але, очевидно, що ця заява грає на руку Москві й особисто президенту ерефії. Беннет свідомо чи ні підіграв Путіну. Мовляв, подивіться, який той гуманний — думає про життя Зеленського. Хоча вже те, що лідер однієї країни вирішує з лідером іншої, чи жити президенту іншої держави, нагадує більше не міжнародну політику, а типовий "сходняк".

І ще одне. Я точно знаю, що словам Путіна вірити не можна. І для цього є три причини. Перша — Путін завжди бреше. Друга — Путін завжди бреше. І третя причина — Путін завжди бреше.

Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий, головний редактор Еспресо.tv