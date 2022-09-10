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Путін посилив енергетичний шантаж Європи, бо програє Україні на полі бою, - Блінкен

10 вересня, 2022 субота
03:37
Економіка Ентоні Блінкен

Президент РФ Володимир Путін робить ставку на те, що дефіцит енергії зламає волю країн підтримувати Україну, оскільки РФ не досягає своїх військових цілей і стає все більш ізольованою

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з очільником НАТО, інформує пресслужба держдепу.

"Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою і стає все більш ізольованою на світовій арені, президент Путін вдається до грубіших інструментів, щоб спробувати позбавити Україну підтримки. Він використовує енергію як зброю проти європейських країн, що протистоять її агресії, збільшуючи витрати сімей, підприємств та цілих країн. Президент Путін робить ставку на те, що ці дії зламають волю країн підтримувати Україну. Він робить ставку на те, що Кремль зможе змусити інші країни підкоритись", - йдеться у заяві.

Блінкен сказав, що Європа стане сильнішою, якщо менше залежатиме від постачання енергоресурсів з Росії, і що Сполучені Штати допоможуть європейським країнам, які зіткнулися з непомірними витратами на опалення.

За словами Блінкена, Путін ніколи не припинить намагатися використати енергію як зброю на шкоду Європі.

  • Відзначимо, що Блінкен також потролив Путіна, зазначивши, що, замість демонстрації військової могутності, Росія просить допомоги у відсталих тираній, Ірану та Північної Кореї.

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газ
нафта
санкції проти Росії
НАТО
США
Ентоні Блінкен
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