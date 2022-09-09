Про це Ентоні Блінкен заявив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

"Президент Путін думав, що його вторгнення покаже російську військову могутність. Замість цього російська армія звертається до Північної Кореї та Ірану заради необхідних їй постачань. Водночас українські оборонні можливості продовжують посилюватися, завдяки їх керівництву, мужності військових і підтримці союзників та партнерів", - зауважив Блінкен.

За його словами, Путін розраховував на те, що бажання Заходу чинити економічний тиск з часом припиниться, а замість цього союзники об'єдналися на тлі російських загроз, запровадивши безпрецедентну ціну для російської економіки.

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"Понад 1000 компаній пішли з російською ринку. Експортний контроль не дозволяє постачання високотехнологічного обладнання. Росія не може підтримувати, не говорячи вже про модернізацію, ключові сектори економіки, від виробництва авто до військового експорту. Вони не можуть замінити зброю, яку використали в Україні", - сказав держсекретар.

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Більшість німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв.