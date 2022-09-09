ЗСУ розвивають контрнаступ в Харківській області

Збройні сили України продовжують масштабний контрнаступ в Харківській області, а також докладають зусиль для звільнення Півдня України. Головнокомандувач Валерій Залужний сьогодні повідомив, що понад 1000 кв. км звільнено нашими захисниками в останні кілька днів. В ході наступу в Харківській області ЗСУ вклинились в оборону противника на глибину 50 км та звільнили понад 20 населених пунктів. ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці та Шевченковому. Міжнародні аналітичні структури припускають, що впродовж наступних 72 годин ЗСУ можуть звільнити Купʼянськ. Висока швидкість просування українських сил викликає паніку в російських ЗМІ та пабліках. Втрата Купʼянська та інших населених пунктів перешкоджає Росії підтримувати наступальні та оборонні дії, оскільки місто є одним із важливих транспортних вузлів для російської армії, які діють в напрямку Словʼянська та Ізюму. В нас є всі шанси далі розвивати контрнаступ щодо оточення ізюмського угрупування військ противника. Проте ворог зараз буде кидати в бій резерви, хоча якість та укомплектованість їх не дуже добрі.

Карта контрнаступальних дій ЗСУ в Харківській області станом на 9 вересня

Резерви для військових дій в Російської Федерації значно обмежені

Кремлівські пропагандисти вже поширили відео руху невеликої колони російської військової техніки. Вони намагаються подати це, як перекидання потужних резервів на Ізюмський напрямок. На цій техніці ми можемо побачити різні тактичні позначення росіян. Це означає, що росіяни в терміновому порядку перекидають різні війська в район Ізюму. Це черговий раз засвідчує той факт, що резерви в Російської Федерації значно обмежені.

Українські війська розширили плацдарм на лівому березі річки Інгулець

На Півдні України ситуація розвивається за знайомим для нас сценарієм. Зокрема, знищенням ворожих понтонних переправ, які ворог наводить для того, щоб хоч трішки посилювати свої війська на правому березі Дніпра. Відомо, що в Херсон росіяни перекинули підрозділи окремого полку "Ахмат". Збройні сили України продовжують ракетні удари по окупантах та наземні наступальні операції. Українські війська розширили плацдарм на лівому березі річки Інгулець, а також продовжують сковувати ворожі сили, які захищають підходи до Херсона. До речі, на Правобережжі в окупантів зростає кількість дезертирів. В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що в районі населеного пункту Бабенківка Друга росіяни залучили гелікоптери для пошуку дезертирів.



Карта бойових дій на Півдні України станом на 7 вересня

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі понад $700 млн

Успішні дії ЗСУ на Харківщині та Півдні України стали чудовим тлом для пʼятої зустрічі міністрів оборони 50 країн антиросійської коаліції, яка пройшла 8 вересня. На цій зустрічі неодноразово звучали заяви про те, що українці дуже добре використовують надану військову техніку та зброю. Традиційно було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні майже на $700 млн від США. У цей пакет увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, протирадарні ракети, 105-мм гаубиці та броньовані автомобілі. Також передбачено виділення й іншого оснащення для сухопутних військ України.

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