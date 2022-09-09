Президент Латвії Егілс Левітс закликає розпочати переговори про вступ України до ЄС
Лідер балтійської країни, перебуваючи в Києві з робочим візитом, виступив за початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу
Про це Левітс заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві.
"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", - сказав він.
Президент Латвії також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.
За його словами, Латвія є другом України й завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.
"Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн", – наголосив президент Латвійської Республіки.
- 9 вересня в Україну несподівано приїхав президент Латвії Егілс Левітс.
- Лише 21% опитаних німців виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.
- Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе