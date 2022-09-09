Про це Левітс заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві.

"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", - сказав він.

Президент Латвії також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.

За його словами, Латвія є другом України й завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.

"Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн", – наголосив президент Латвійської Республіки.

9 вересня в Україну несподівано приїхав президент Латвії Егілс Левітс.

Лише 21% опитаних німців виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги.