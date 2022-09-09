Про це свідчать результати національного опитування телекомпанії ZDF.

70% німців й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії навіть за умови підвищення цін на енергоносії.

Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

40% німців закликають до посилення військової підтримки України із боку Заходу. 30% підтримують надання Україні більшої кількості озброєння.

Скорочення військової допомоги Україні підтримують 24% німців.

8 вересня міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що Німеччина може наблизити перемогу України, якщо посилить свою військову підтримку.

7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками. Так він прокоментував, чому Берлін відмовляється давати Києву бойові танки, до чого раніше закликав український прем'єр Денис Шмигаль.

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