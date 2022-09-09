English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Більшість німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв – опитування
Інфографіка

Більшість німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв – опитування

9 вересня, 2022 п'ятниця
20:03
Світ Німеччина Україна

Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси

Про це свідчать результати національного опитування телекомпанії ZDF.

70% німців й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії навіть за умови підвищення цін на енергоносії.

Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.

40% німців закликають до посилення військової підтримки України із боку Заходу. 30% підтримують надання Україні більшої кількості озброєння.

Скорочення військової допомоги Україні підтримують 24% німців.

  • 8 вересня міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що Німеччина може наблизити перемогу України, якщо посилить свою військову підтримку.
  • 7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard.
  • Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками. Так він прокоментував, чому Берлін відмовляється давати Києву бойові танки, до чого раніше закликав український прем'єр Денис Шмигаль.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Німеччина
допомога Україні
Читайте також:
8 вересня, 2022 четвер
У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий
9 вересня, 2022 п'ятниця
РФ знайшла спосіб покращити логістику на Півдні України
8 вересня, 2022 четвер
"Ну хохлы вообще распоясались": загарбники в паніці через розгром біля Ізюма, - перехоплення
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 вересня
21:11
Кирило Путін
"Традиційна цінність". Патріарх Кирило заблокував законопроєкт про заборону в Росії домашнього насильства, - росЗМІ
20:49
Аналітика
Сергій Згурець
Війська Росії на Ізюмському напрямку під загрозою оточення. Колонка Сергія Згурця
20:48
Егілс Левітс
Президент Латвії Егілс Левітс закликає розпочати переговори про вступ України до ЄС
20:45
Олаф Шольц
Шольц розкритикував пропозиції обмеження цін на імпорт газу в ЄС
20:32
Оновлено
Фінляндія - Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина проведе футбольний матч з Росією
20:31
Маріупольці
У Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання: місто вчергове затопило
20:29
Путін Ердоган
Отримавши $5 млрд кредиту , Ердоган вимагає у Путіна ще й знижку на газ
20:15
Порошенко передав ЗСУ рації
Порошенко з волонтерами передадуть у ЗСУ комплект радіостанцій Motorola
20:07
Зоря
"Рух" несподівано переміг "Зорю". Результати і розклад усіх матчів 4-го туру УПЛ
20:01
ЗСУ показали, як знищили на Півдні російський БТР разом з окупантами
19:52
Бахмут, російський обстріл
З початку доби Росія завдала більше 12 ракетних і 12 авіаударів по Україні
19:51
Пресконференція Зеленського, Левітса та Моравецького
Мені не відомі деталі. Зеленський прокоментував обшуки у волонтерів
19:43
Ілюстрація. Окупант
На Херсонщині окупанти задіяли гелікоптери для пошуку втікачів
19:36
кібератаки
Після дронів для Росії ще й кібератаки. США запровадили нові санкції проти Ірану
19:25
Ярослав Глушенков
Зробив "крок доброї волі": в Україні ліквідували російського розвідника, - офіцер ЗСУ Штефан
19:25
ЄС
Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 млрд євро макроекономічної допомоги
19:12
ЗСУ
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії
19:06
Марія Захарова
"Україна прагне нашкодити дружнім відносинам з РФ, скасувавши безвіз": Центр при РНБО назвав "наратив дня" в Росії
19:00
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Керівник МАГАТЕ закликав негайно створити "зону безпеки" довкола ЗАЕС
18:58
окупанти РФ
Окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська, - росЗМІ
18:44
Контрнаступ ЗСУ
Унаслідок контрнаступу Сил оборони припинив існувати 237-й гвардійський полк РФ, - розвідка
18:43
Егілс Левітс та Володимир Зеленський
В Україну несподівано приїхав президент Латвії Егілс Левітс
18:35
Кулеба й сенатор Урсо
"Стратегічна поразка Росії": La Repubblica про візит сенатора Урсо в Україну
18:34
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Путін у розпачі, він тепер не має впевненості, - експосол у РФ Єльченко
18:33
Українська авіація завдала РФ значних втрат на Донецькому та Херсонському напрямках
18:21
Оновлено
Окупанти обстріляли Харків
Окупанти обстріляли Харків з РСЗВ: кількість поранених зросла до 14, троє з них - діти
18:18
Ексклюзив
Українські військові ЗСУ
ЗСУ мають велике бажання максимально просунутися до зимової кампанії, - боєць добробату ССО Нищук
18:16
Володимир Гамов
Перейшов на бік РФ: в Україні ліквідували "поліцейського" "еленерівця", - офіцер ЗСУ Штефан
18:01
ООН
В ООН підтвердили заборону Росією доступу до українських військовополонених
17:59
Олександр Петраков
Петраков змінив склад збірної України на вересневі матчі
17:57
путін путлер
В поведінці Путіна спостерігається нервозність через ситуацію на фронтах, - Марк Фейгін
17:45
Обстріляна школа на Донеччині
Росіяни планують обстріляти школи на окупованих територіях України та звинуватити ЗСУ, - Центр при РНБО
17:45
Ексклюзив
Принц Чарльз
Британія сьогодні має сильного монарха, - дипломат Харченко
17:38
Інфографіка
АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:31
активісти заблокували розвантаження російського танкера
У Швеції активісти заблокували розвантаження російського танкера й закликали уряд припинити імпорт газу з РФ через війну в Україні
17:27
Фанати турецького "Фенербахче"
Футболіст "Фенербахче" подякував вболівальникам, які кричали "Слава Путіну" в матчі з "Динамо"
17:04
Дмитро Лагуткін
"Денацифікувався й демілітаризувався": в Україні ліквідували командира взводу російських десантників, - офіцер ЗСУ Штефан
16:51
Facebook Instagram соцмережі
Заблоковано сторінки Патронатної служби "Азову" в соцмережах Facebook та Instagram
16:51
бронетранспортер THeMIS
Естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули в Україну
16:46
Ексклюзив
Карта Херсонщина
Просування ЗСУ доволі переконливе: ми на кілометри заглибилися у напрямку лінії зіткнення, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV