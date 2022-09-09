Більшість німців підтримають Україну навіть за умови здорожчання енергоносіїв – опитування
Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси
Про це свідчать результати національного опитування телекомпанії ZDF.
70% німців й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії навіть за умови підвищення цін на енергоносії.
Лише 21% опитаних виступають за ослаблення підтримки України задля зниження цін на енергоресурси.
40% німців закликають до посилення військової підтримки України із боку Заходу. 30% підтримують надання Україні більшої кількості озброєння.
Скорочення військової допомоги Україні підтримують 24% німців.
- 8 вересня міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що Німеччина може наблизити перемогу України, якщо посилить свою військову підтримку.
- 7 вересня Німеччина передала Україні радар COBRA і ще п’ять зеніток Gepard.
- Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками. Так він прокоментував, чому Берлін відмовляється давати Києву бойові танки, до чого раніше закликав український прем'єр Денис Шмигаль.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе