В Україну несподівано приїхав президент Латвії Егілс Левітс

Про це повідомив сам очільник балтійської країни у Twitter.

"Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у триваючій сильній підтримці України — доки вона не переможе у цій війні. Латвія підтримує вас. Латвія допоможе вам у відбудові. Слава Україні", - написав Левітс.

Він також виклав у мережу фото із Зеленським.

9 вересня естонські безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS прибули в Україну.

8 вересня міністр закордонних справ Естонії Рейнсалу заявив, що країни Балтії та Польща закриють в’їзд російським туристам.