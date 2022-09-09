В Україну несподівано приїхав президент Латвії Егілс Левітс
У Києві перебуває з візитом президент Латвії Егілс Левітс
Про це повідомив сам очільник балтійської країни у Twitter.
"Сьогодні я у Києві, щоби запевнити президента Володимира Зеленського у триваючій сильній підтримці України — доки вона не переможе у цій війні. Латвія підтримує вас. Латвія допоможе вам у відбудові. Слава Україні", - написав Левітс.
Він також виклав у мережу фото із Зеленським.
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