Для росіян є два варіанти - відступ або смерть, - речник InformNapalm Макарук

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни провалились на стратегічному і тактичному рівнях. Вони вважали, що будуть далі тиснути на Збройні сили України. Вони не вибудували оборонні лінії. Тому, коли ми прорвали їхні перші лінії оборони, то росіяни посипались і щоб вони не робили, це не змінить для них ситуацію. Для росіян на території України зараз існує два варіанти - смерть або втеча", - розповів Макарук.



Речник InformNapalm додав, що перекидання військ росіянам вже не допоможе.



"Ті перекидання військ, які вони намагаються організувати для утримання Купʼянська нічого не дадуть. Росіяни просто більше положать своїх людей. Для нашого військового командування стоїть головне завдання - зберегти якомога більше життів наших бійців. Для росіян їхні втрати просто не важливі. Для них основна мета - померти на території України", - додав він.

9 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував відео звільнення окупованих раніше росіянами територій на Півдні України. Люди зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів, а військові підіймають синьо-жовті прапори у визволених населених пунктах

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