Путін розпочав політику газового шантажу Європи, - Кулеба

Про це Кулеба заявив у інтерв'ю для Польського інституту закордонних справ.

За його словами, Росія використала свою монополію на газопостачання до Європи і вдалася до відвертого шантажу.

"Сьогодні всі в Європі відчувають, як "Газпром" використовує свою монополію на постачання палива до ЄС: ціни на газ злетіли до рекордних максимумів, Путін явно з нетерпінням чекав цього і розпочав політику газового шантажу – він уже чинить тиск на Брюссель щодо прискорення сертифікації "Північного потоку-2", – сказав Кулеба.

Він нагадав, що Україна давно попереджала, що Росія при нагоді використовуватиме газ, як зброю.

"Адміністрація США поділяє нашу оцінку того, що "Північний потік-2" є "поганою угодою", яка загрожує енергетичній безпеці значної частини євроатлантичної спільноти", – зазначив Кулеба.