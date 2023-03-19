Путін розповів, чому РФ не почала повномасштабну війну проти України у 2014 році
Російський диктатор Володимир Путін визнав, що РФ не була готова до повномасштабного вторгнення в Україну в 2014 році
Про це Путін заявив у програмі на одному з російських пропагандистських телеканалів.
Відповідаючи на запитання, чи варто було розпочати повномасштабні бойові дії проти України у 2014 році, президент Росії визнав, що РФ не була до них готова.
"Щодо готовності та доцільності, це все дуже, знаєте, у таких випадках немає умовного способу, це по-перше. По-друге, це стосується і нашої готовності до якихось серйозніших дій, ніж дії в рамках так званої кримської весни", - сказав Путін.
Він додав, що на той час Росія не мала сучасних видів озброєння, якими нібито володіє зараз.
"Нам дуже багато потрібно зробити, скажімо, для розвитку сухопутних військ, але в нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Так, ми її не застосовуємо фактично, але вона є. Розумієте? Є й інші системи сучасні, а 2014-го року нічого подібного не було",— розповів Путін.
- 18 січня Володимир Путін заявив, що розпочав "спеціальну військову операцію", аби припинити війну в Україні.
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