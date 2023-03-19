Про це Путін заявив у програмі на одному з російських пропагандистських телеканалів.

Відповідаючи на запитання, чи варто було розпочати повномасштабні бойові дії проти України у 2014 році, президент Росії визнав, що РФ не була до них готова.

"Щодо готовності та доцільності, це все дуже, знаєте, у таких випадках немає умовного способу, це по-перше. По-друге, це стосується і нашої готовності до якихось серйозніших дій, ніж дії в рамках так званої кримської весни", - сказав Путін.

Він додав, що на той час Росія не мала сучасних видів озброєння, якими нібито володіє зараз.

"Нам дуже багато потрібно зробити, скажімо, для розвитку сухопутних військ, але в нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Так, ми її не застосовуємо фактично, але вона є. Розумієте? Є й інші системи сучасні, а 2014-го року нічого подібного не було",— розповів Путін.