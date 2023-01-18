"Спроба припинити війну": Путін знайшов нове абсурдне виправдання вторгненню РФ в Україну
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що розпочав "спеціальну військову операцію", аби припинити війну в Україні
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"По суті, повномасштабні бойові дії на Донбасі з 2014 року не припинялися - із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема у "спеціальній військовій операції", це спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої "операції". І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають", - сказав Путін.
За його словами, РФ нібито зробила все можливе, аби домовитися з Україною, але була обманута.
"Ми довго терпіли, довго намагалися домовитися. Як з'ясовується зараз, нас просто водили за ніс, обманювали. Не вперше з нами таке відбувається і трапляється. Проте ми зробили все можливе для того, щоби врегулювати цю ситуацію мирними засобами. Зараз стало очевидним, що це за визначенням було неможливим", - додав Путін.
- 22 грудня 2022 року Путін заявив, що Росія прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні та вперше вжив це визначення стосовно "спецоперації".
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