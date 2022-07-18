Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін своїми крилатими ракетами не може досягти військової мети та вважає, що, тероризуючи мирне населення України, примусить Захід піти з ним на перемовини. Отака торгівля Путіна своїми солдатами та військами", - підкреслив Притула.

Військовий експерт також додав, що військової мети у Путіна немає, у нього звичайна логіка терориста.

"В часи фашистської Німеччини Гітлер, так само як і Путін, думав, що терором мирних міст примусить військове командування здатись і піти йому на поступки. З цією метою Гітлер бомбардував Лондон та інші міста", - нагадав Притула.

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