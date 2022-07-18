Російським солдатам оформлюють фіктивні контракти, - розвідка
Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, в якій бабуся розповідає окупанту, що його контракт - фіктивний
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Адвокатша дивилась ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно", - розповідає бабуся рашиста.
Також російський окупант жаліється, що його підрозділ "бере ліс" десь за Ізюмом, а з їхньої роти залишилося лише 26 людей з 90. Він не хоче більше підписувати контракти, бо війна не така, як він собі уявляв.
"Спецназ зайшов, пиз***лей за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. На*бали нас із грішми. Ось тобі й держава", - бідкається росіянин.
- Окупант розповідає дружині та матері про стрільбу "наосліп" та попадання у своїх.
- Російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії.
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