English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російським солдатам оформлюють фіктивні контракти, - розвідка

Російським солдатам оформлюють фіктивні контракти, - розвідка

18 липня, 2022 понедiлок
13:56
війна з Росією окупанти танк

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову, в якій бабуся розповідає окупанту, що його контракт - фіктивний

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Адвокатша дивилась ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно", - розповідає бабуся рашиста.

Також російський окупант жаліється, що його підрозділ "бере ліс" десь за Ізюмом, а з їхньої роти залишилося лише 26 людей з 90. Він не хоче більше підписувати контракти, бо війна не така, як він собі уявляв.

"Спецназ зайшов, пиз***лей за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. На*бали нас із грішми. Ось тобі й держава", - бідкається росіянин.

  • Окупант розповідає дружині та матері про стрільбу "наосліп" та попадання у своїх.
  • Російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
окупанти
ГУР
Харківщина
Читайте також:
16 липня, 2022 субота
Сьогодні друга проміжна капітуляція Росії, - політолог Піонтковський
Андрій Піонтковський
17 липня, 2022 неділя
Вже очевидно, що у бункері йде внутрішня боротьба, - політолог Піонтковський
На фото потери россиян
Автор Антін Борковський
17 липня, 2022 неділя
Українці розбили 1-шу танкову армію РФ, якою пишався Путін і остерігалося НАТО, - польський генерал Скшипчак
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.13
    Купівля 36.13
    Продаж 37.14
  • EUR
    Купівля 36.09
    Продаж 37.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
18 липня
15:11
Пам'ятна монета "Ой у лузі червона калина"
НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина"
15:11
ЗАЕС
Росіяни викрали начальника служби охорони довкілля Запорізької АЕС Ігоря Квашніна
15:00
Ексклюзив
Джо Байден
Американці залишають Росію без додаткових союзників, - експерт - міжнародник Краєв
14:58
Російський гелікоптер
В Росії військовий гелікоптер "приліг" у полі під час посадки
14:49
переговори України з Росією
Кулеба назвав умови відновлення мирних переговорів з Росією
14:42
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
У Маріуполі окупанти провадять приховану мобілізацію через оголошення вакансій
14:41
Північний потік-2
Канада надсилає полагоджену турбіну Північного потоку до Німеччини
14:35
Ексклюзив
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Росія здійснює ракетні обстріли цивільної інфраструктури через безсилля, щоб змусити українців капітулювати, - військовий аналітик Левін
14:24
російська САУ окупанти
Російське командування керувалося 50-річними картами під час вторгнення в Україну
14:21
Рада Європи
Україна завершила процес ратифікації Стамбульської конвенції
14:17
Гурт "The Hardkiss"
Гурт The HARDKISS обрано найкращим рок-колективом України за версією YUNA
14:12
Оновлено
Жеребкування
"Динамо" дізналося другого суперника у Лізі чемпіонів
14:04
Євросоюз
ЄС оголосив про новий транш військової допомоги Україні у 500 млн євро
14:00
Ексклюзив
M142 HIMARS
HIMARS відіграють ключову роль у звільненні Херсонщини, - дипломат Щерба
13:52
Наслідки нічного обстрілу багатоповерхівок у Харкові
Поліція показала наслідки нічого обстрілу харківських багатоповерхівок
13:39
Ракета
Росіяни вдарили по Одещині чотирма ракетами, одну з них збили над морем сили ППО
13:29
Руйнування в Торецьку
Унаслідок ворожого обстрілу Торецька загинули 6 мирних мешканців
13:25
Габріелюс Ландсбергіс
"Російські війська не планують брати відпустку у війні": Литва закликала Захід надати Україні більше військової допомоги
12:57
Війна в Україні
Війна в Україні завершиться до пів року і перетвориться на "заморожений конфлікт" – екскомандувач сил НАТО
12:56
нафта нафтопровід
Судновласники ЄС намагаються перевозити російську нафту до початку дії санкцій
12:49
дощ
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати на дощі з грозами
12:48
Європейська Солідарність
Черговий крок до диктатури: "Європейська Солідарність" вимагає звіту в парламенті очільників СБУ й ОГПУ, як це передбачено законом
12:41
Київ
СБУ викрила 60-річну жінку, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по Києву
12:36
Ексклюзив
Іван Баканов
Венедіктова та Баканов не відповідають вимогам СБУ, - правозахисник Захаров
12:22
Василь Малюк
Обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк
12:01
Іван Баканов
Усунення Баканова та Венедіктової з посад не означає їх звільнення, - Офіс президента
11:59
Чатбот
Запрацював чатбот для допомоги українським абітурієнтам
11:40
Збірна України проти Ірландії у Лізі націй
Стало відомо, де показуватимуть матчі збірної України після закриття каналів Ахметова
11:37
H&M йде з Росії
Шведський ритейлер H&M оголосив, що повністю йде з Росії
11:24
Санкції
Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії - ні про що, як і шостий, - економічний експерт Клочок
11:22
Вибухи у Новій Каховці
У Новій Каховці горять ворожі склади з боєприпасами, – радник голови Херсонської ОВА
11:22
Ексклюзив
Іван Баканов та Ірина Венедіктова
Відсторонення Венедіктової та усунення Баканова дають монопольну владу над правоохоронною системою одній людині, і це не президент, - Шабунін
11:00
Автоматична реєстрація ТОВ для фізосіб - ще один крок для спрощення комунікації бізнесу з державою
Міністр цифрової інформації анонсував автоматичну реєстрацію ТОВ для фізосіб
10:56
Анастасія Кулініч (ліворуч)
Україна завершила Всесвітні ігри-2022 з медальним рекордом
10:44
Боєць ДНР
Катували полонених українців: поліція ідентифікувала 17 представників каральних служб "ДНР"
10:32
Сергій Шойгу
Шойгу наказав окупантам на Донбасі знищити HIMARS
10:21
книжка вогонь знищення
Українські видавці закликали Зеленського негайно підписати закон про ввезення й поширення літератури з РФ
09:55
Москва. Кремль
Влада Москви попередила, що у місті незабаром лунатимуть сирени
09:54
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії станом на ранок 18 липня
09:39
Інфографіка
Євро
Курс валют 18 липня: євро здорожчав
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV