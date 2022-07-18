English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кулеба назвав умови відновлення мирних переговорів з Росією

Кулеба назвав умови відновлення мирних переговорів з Росією

18 липня, 2022 понедiлок
14:49
війна з Росією переговори України з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з Росією можливе лише після її поразки на фронті

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю Forbes

За його словами, жодних переговорів про мир наразі немає з вини російської сторони.

"Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: "З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення". Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас", - сказав Кулеба. 

Він наголосив, що задля відновлення переговорів, Україні спочатку необхідно змінити ситуацію на фронті. 

"Всі розуміють, що переговори безпосередньо привʼязані до ситуації на фронті. Я всім партнерам кажу просту річ: «За стіл переговорів Росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів. Президент України Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції. Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку Росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити", - зазначив Кулеба. 

  • 14 липня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва не відмовляється від переговорів із Києвом, але висуває до нього низку умов, серед яких вже немає так званих денацифікації та демілітаризації. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Миколаїв
Харків
Володимир Зеленський
МЗС України
Вінниця
Дмитро Кулеба
ракетний удар
переговори з РФ
Читайте також:
17 липня, 2022 неділя
На ядерний удар по Україні, Росія отримає аналогічну відповідь по своїй території, - координатор групи "Інформаційний опір" Машовець
Андрій Піонтковський
17 липня, 2022 неділя
Вже очевидно, що у бункері йде внутрішня боротьба, - політолог Піонтковський
17 липня, 2022 неділя
ЗСУ побили гордість Путіна - 1-шу гвардійську танкову армію, якій заздрили в НАТО, - польський генерал Скшипчак
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.13
    Купівля 36.13
    Продаж 37.14
  • EUR
    Купівля 36.09
    Продаж 37.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
18 липня
15:00
Ексклюзив
Джо Байден
Американці залишають Росію без додаткових союзників, - експерт - міжнародник Краєв
14:58
Російський гелікоптер
В Росії військовий гелікоптер "приліг" у полі під час посадки
14:42
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
У Маріуполі окупанти провадять приховану мобілізацію через оголошення вакансій
14:41
Північний потік-2
Канада надсилає полагоджену турбіну Північного потоку до Німеччини
14:35
Ексклюзив
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Росія здійснює ракетні обстріли цивільної інфраструктури через безсилля, щоб змусити українців капітулювати, - військовий аналітик Левін
14:24
російська САУ окупанти
Російське командування керувалося 50-річними картами під час вторгнення в Україну
14:21
Рада Європи
Україна завершила процес ратифікації Стамбульської конвенції
14:17
Гурт "The Hardkiss"
Гурт The HARDKISS обрано найкращим рок-колективом України за версією YUNA
14:12
Оновлено
Жеребкування
"Динамо" дізналося другого суперника у Лізі чемпіонів
14:04
Євросоюз
ЄС оголосив про новий транш військової допомоги Україні у 500 млн євро
14:00
Ексклюзив
M142 HIMARS
HIMARS відіграють ключову роль у звільненні Херсонщини, - дипломат Щерба
13:56
окупанти танк
Російським солдатам оформлюють фіктивні контракти, - розвідка
13:52
Наслідки нічного обстрілу багатоповерхівок у Харкові
Поліція показала наслідки нічого обстрілу харківських багатоповерхівок
13:39
Ракета
Росіяни вдарили по Одещині чотирма ракетами, одну з них збили над морем сили ППО
13:29
Руйнування в Торецьку
Унаслідок ворожого обстрілу Торецька загинули 6 мирних мешканців
13:25
Габріелюс Ландсбергіс
"Російські війська не планують брати відпустку у війні": Литва закликала Захід надати Україні більше військової допомоги
12:57
Війна в Україні
Війна в Україні завершиться до пів року і перетвориться на "заморожений конфлікт" – екскомандувач сил НАТО
12:56
нафта нафтопровід
Судновласники ЄС намагаються перевозити російську нафту до початку дії санкцій
12:49
дощ
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати на дощі з грозами
12:48
Європейська Солідарність
Черговий крок до диктатури: "Європейська Солідарність" вимагає звіту в парламенті очільників СБУ й ОГПУ, як це передбачено законом
12:41
Київ
СБУ викрила 60-річну жінку, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по Києву
12:36
Ексклюзив
Іван Баканов
Венедіктова та Баканов не відповідають вимогам СБУ, - правозахисник Захаров
12:22
Василь Малюк
Обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк
12:01
Іван Баканов
Усунення Баканова та Венедіктової з посад не означає їх звільнення, - Офіс президента
11:59
Чатбот
Запрацював чатбот для допомоги українським абітурієнтам
11:40
Збірна України проти Ірландії у Лізі націй
Стало відомо, де показуватимуть матчі збірної України після закриття каналів Ахметова
11:37
H&M йде з Росії
Шведський ритейлер H&M оголосив, що повністю йде з Росії
11:24
Санкції
Сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії - ні про що, як і шостий, - економічний експерт Клочок
11:22
Ексклюзив
Іван Баканов та Ірина Венедіктова
Відсторонення Венедіктової та усунення Баканова дають монопольну владу над правоохоронною системою одній людині, і це не президент, - Шабунін
11:22
Вибухи у Новій Каховці
У Новій Каховці горять ворожі склади з боєприпасами, – радник голови Херсонської ОВА
11:00
Автоматична реєстрація ТОВ для фізосіб - ще один крок для спрощення комунікації бізнесу з державою
Міністр цифрової інформації анонсував автоматичну реєстрацію ТОВ для фізосіб
10:56
Анастасія Кулініч (ліворуч)
Україна завершила Всесвітні ігри-2022 з медальним рекордом
10:44
Боєць ДНР
Катували полонених українців: поліція ідентифікувала 17 представників каральних служб "ДНР"
10:32
Сергій Шойгу
Шойгу наказав окупантам на Донбасі знищити HIMARS
10:21
книжка вогонь знищення
Українські видавці закликали Зеленського негайно підписати закон про ввезення й поширення літератури з РФ
09:55
Москва. Кремль
Влада Москви попередила, що у місті незабаром лунатимуть сирени
09:54
Росія продовжує продукувати фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії станом на ранок 18 липня
09:39
Інфографіка
Євро
Курс валют 18 липня: євро здорожчав
09:30
Олаф Шольц
Німеччина не скасує санкцій у разі укладання миру на умовах Росії, - Шольц
09:27
Херсонобленерго попередило про чергове шахрайство окупантів
Херсонобленерго закликало не вестися на ворожі заклики сплачувати за електрику на рахунки окупантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV