Про це заявив заступник голови Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Spiegel.

"За нашою інформацією, атаку переносили тричі – востаннє в середині лютого. ФСБ підштовхнула Герасимова до вторгнення. Росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси", - розповів він.

Російський президент тричі відкладав терміни початку вторгнення в Україну, доки в лютому не переконав свій генштаб віддати наказ на перетин кордону.

"ФСБ наполягала на початку наступу, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували голову генштабу РФ Герасимова до атак",- додав Скібіцький.

При цьому генштаб РФ серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби. Крім того, українська розвідка отримала багато наведень від місцевих жителів, що "могли точно сказати, скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті та в якій саме вони будівлі".

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.

15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових.

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