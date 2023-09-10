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OPINION

Путін видає себе за жертву і в "зерновій угоді"

Петро Олещук
10 вересня, 2023 неділя
12:02
Погляд Петро Олещук

Цікаво, що на тлі нових розмов про "зернову угоду", які стимулювали останні подорожі Ердогана, російська сторона продовжує "протискати" власну пропагандистську інтерпретаційну схему подій

Мовляв, вони лише тільки мріють, аби нагодувати весь світ, але "підлий Захід" не виконує свої зобовʼязання. Бункерного діда знову "надули", і тому відновлення зернової угоди неможливе.

Це дуже давня схема російської пропаганди — перекладати провину за власні злочини на іншого. Бажано — на жертву власної агресії.

Вони напали на Україну, і цим зробили неможливим звичне вивезення українського зерна на продаж. Саме це — основа усіх бід з продовольством у світі.

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Водночас весь час, поки триває війна, вони удають перед державами Азії та Африки, що дуже хочуть розв'язувати продовольчі проблеми. Навіть "дарують" зерно. Навіть пішли на укладання "зернової угоди". А потім самі з неї вийшли, бо їхня стратегічна мета — економічне придушення України, але так, аби у цьому робити винуватою саму Україну. Аби реноме серед "африканських друзів" не страждало.

Звідси — ці постійні бідкання "вічно-надутого" діда. У такий спосіб він, агресор, хоче показувати себе жертвою, аби потім, спираючись на це, переконувати всіх, що це не він задер ціни на все та інфляцію у світі, а "куратори заходу та єврейські нацисти".

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

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