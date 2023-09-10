Мовляв, вони лише тільки мріють, аби нагодувати весь світ, але "підлий Захід" не виконує свої зобовʼязання. Бункерного діда знову "надули", і тому відновлення зернової угоди неможливе.

Це дуже давня схема російської пропаганди — перекладати провину за власні злочини на іншого. Бажано — на жертву власної агресії.

Вони напали на Україну, і цим зробили неможливим звичне вивезення українського зерна на продаж. Саме це — основа усіх бід з продовольством у світі.

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Водночас весь час, поки триває війна, вони удають перед державами Азії та Африки, що дуже хочуть розв'язувати продовольчі проблеми. Навіть "дарують" зерно. Навіть пішли на укладання "зернової угоди". А потім самі з неї вийшли, бо їхня стратегічна мета — економічне придушення України, але так, аби у цьому робити винуватою саму Україну. Аби реноме серед "африканських друзів" не страждало.

Звідси — ці постійні бідкання "вічно-надутого" діда. У такий спосіб він, агресор, хоче показувати себе жертвою, аби потім, спираючись на це, переконувати всіх, що це не він задер ціни на все та інфляцію у світі, а "куратори заходу та єврейські нацисти".

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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