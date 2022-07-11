Путін видав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ для всіх українців
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Указ вносить зміни до документа, яким раніше передбачалося спрощене отримання громадянства РФ для громадян України, які постійно проживають на території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької області.
Відповідно до нового порядку, на спрощене отримання російського громадянства можуть претендувати жителі усіх областей України.
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25 травня Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям Херсонщини й Запоріжжя.
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