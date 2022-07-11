Про це повідомляють російські ЗМІ.

Указ вносить зміни до документа, яким раніше передбачалося спрощене отримання громадянства РФ для громадян України, які постійно проживають на території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької області.

Відповідно до нового порядку, на спрощене отримання російського громадянства можуть претендувати жителі усіх областей України.

25 травня Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям Херсонщини й Запоріжжя.

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