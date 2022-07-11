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Головна війна з Росією Путін видав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ для всіх українців

Путін видав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ для всіх українців

11 липня, 2022 понедiлок
15:50
війна з Росією Путін

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким спрощується порядок надання російського громадянства для мешканців усіх регіонів України

Про це повідомляють російські ЗМІ.  

Указ вносить зміни до документа, яким раніше передбачалося спрощене отримання громадянства РФ для громадян України, які постійно проживають на території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької області. 

Відповідно до нового порядку, на спрощене отримання російського громадянства можуть претендувати жителі усіх областей України.

 

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Росія
Володимир Путін
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
ОРДЛО
Запорізька область
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