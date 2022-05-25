Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям Херсонщини і Запоріжжя
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства жителям Херсонської та Запорізької областей за спрощеною процедурою
Документ оприлюднено на російському урядовому порталі.
Відповідно до указу, на жителів Херсонщини і Запоріжжя поширюють процедуру надання громадянства РФ, яку раніше запровадили для жителів окупованих районів Луганської та Донецької областей.
Указ Путіна набуває чинності від дня його підписання - 25 травня 2022 року.
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