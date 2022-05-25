Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям Херсонщини і Запоріжжя

Документ оприлюднено на російському урядовому порталі.

Відповідно до указу, на жителів Херсонщини і Запоріжжя поширюють процедуру надання громадянства РФ, яку раніше запровадили для жителів окупованих районів Луганської та Донецької областей.

Указ Путіна набуває чинності від дня його підписання - 25 травня 2022 року.

Раніше уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що на Луганщині окупанти змушують українців отримувати паспорти терористичної організації "ЛНР", погрожуючи репресіями в разі відмови.

У Маріуполі терористи "ДНР" видали свідоцтво про народження української дитини.

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