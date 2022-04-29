"У Маріуполі терористичний сателіт Росії офіційно вкрав громадянство української дитини": окупанти з "ДНР" видали перше "свідоцтво" про народження

Про це написав у своєму telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Учора в Маріуполі окупанти видали перше свідотство про народження за останній місяць. Вперше в Маріуполі терористичний сателіт Росії офіційно вкрав громадянство нашої української дитини. Ось він – російський мир у всій красі", – зазначив він.

За даними, внесеними в "документ" терористичної організації "ДНР", хлопчик Павло Щербак народився 16 квітня, а запис акта про народження під номером 1 було складено 23 квітня 2022 року.

Як додав Петро Андрющенко, до війни в Маріуполі за тиждень народжувалось 45-50 дітей. Нині ж за місяць народилася лише одна дитина.